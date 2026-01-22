Israel desmiente reapertura del cruce de Rafah

La desmentida, extraoficial, se produjo después de que Ali Saath, jefe del Comité Técnico de Gaza, anunciara que se reabriría la próxima semana, en lo que sería la primera medida tomada por el Consejo de Paz creado por Donald Trump

Talik, madre de Ran Gueili, el rehén cuyo cadáver permanece en Gaza, declaró a los medios: "no hemos sido informados de ninguna intención de abrir el cruce de Rafah, y espero sinceramente que esto no suceda"

Por su parte, una fuente política de la Oficina del Primer Ministro israelí declaró que "se está realizando un esfuerzo especial para la repatriación del fallecido Ran Gueili. El gobierno discutirá este asunto y la apertura del cruce de Rafah a principios de esta semana", agregó

El primer ministro Benjamin Netanyahu convocará una reunión de gabinete el domingo para discutir la devolución del cuerpo del sargento Ran Gvili y la apertura del cruce de Rafah. (ANSA)