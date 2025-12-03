LA NACION

Israel destaca el ambiente "positivo" en conversaciones directas con Líbano

El gobierno israelí afirmó en un comunicado que las conversaciones directas mantenidas el miércoles con Líbano se desarrollaron...

El gobierno israelí afirmó en un comunicado que las conversaciones directas mantenidas el miércoles con Líbano se desarrollaron en un "ambiente positivo".

"La reunión se desarrolló en un ambiente positivo y se acordó elaborar ideas para promover una posible cooperación económica entre Israel y Líbano", indicó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien además consideró "imprescindible" el desarme del movimiento libanés Hezbolá.

Responsables libaneses e israelíes participaron el miércoles en una reunión de supervisión del alto el fuego en el sur de Líbano, las primeras conversaciones directas en más de 40 años entre representantes civiles de los dos países, que siguen en estado de guerra.

