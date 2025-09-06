LA NACION

Israel destruyó un edificio en Ciudad de Gaza

Israel destruyó el sábado un edificio en el suroeste de Ciudad de Gaza, dijeron a la AFP testigos,

Israel destruyó el sábado un edificio en el suroeste de Ciudad de Gaza, dijeron a la AFP testigos, tras un bombardeo en una zona que el ejército israelí había pedido antes evacuar.

El ejército "atacó recientemente un rascacielos utilizado por la organización terrorista Hamás en la zona de Ciudad de Gaza", indicó la fuerza armada en un comunicado.

Testigos indicaron a AFP que se trataba del edificio Susi, ubicado en el mismo perímetro de evacuación que la torre Ruya, que el ejército israelí había dicho que planeaba atacar.

Videos del edificio, de unos 15 pisos derrumbándose sobre sí mismo en una gran nube de polvo tras explosiones en su base ya circulan por las redes sociales.

Comentando uno de los vídeos, el ministro de Defensa israelí Israel Katz escribió en su cuenta X: "Seguimos".

