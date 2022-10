Israel desvincula a sus soldados de la muerte de un niño palestino durante una operación en Cisjordania

El Ejército de Israel ha afirmado que su investigación en torno a la muerte la semana pasada de un niño palestino durante una redada en la localidad cisjordana de Tekoa ha determinado que el suceso no tuvo lugar a causa de las acciones de los militares, después de que las autoridades palestinas indicaran que falleció a causa de una caída cuando huía de los soldados.

El Ministerio de Sanidad palestino indicó que el niño, Rayan Yaser Alí Suleiman, de siete años, murió tras caer desde un lugar alto cuando huía de la redada, que tenía como objetivo a personas que supuestamente habían lanzado piedras contra vehículos en la zona.

El Ejército ha manifestado que los soldados vieron al padre de Suleiman en su casa y le pidieron que saliera con sus hijos para unas preguntas, tras lo que tuvo lugar una conversación "respetuosa" y "sin ningún contacto", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"Desde luego, no hubo uso de violencia verbal o física", ha destacado, antes de agregar que "durante el tiempo en el que las fuerzas estuvieron en la aldea no se usó fuerza o medios de combate de ningún tipo" e incidir que no ha encontrado pruebas de que Suleiman cayera o sufriera heridas por las acciones de los militares.

"Cualquier conexión entre la desafortunada muerte del niño Rayan Suleiman y la operación ha sido descartada", ha zanjado, si bien la ONG israelí Yesh Din ha recalcado que esta investigación "no puede sustituir a una pesquisa exhaustiva y profesional". Por ello, ha pedido una investigación penal.

En este sentido, Yesh Din ha recalcado que "la trágica muerte de Rayan es una nueva prueba de que ha llegado el momento de introducir cambios fundamentales en la política del Ejército de invadir casas palestinas sin una orden policial".

El Ayuntamiento de Tekoa señaló tras el suceso que el niño murió cuando huía de soldados "del Ejército de ocupación" que "perseguían a estudiantes". Asimismo, el Ministerio de Sanidad palestino apuntó que el niño fue ingresado en el Hospital Público de Beit Jala, donde falleció "tras caer desde un punto alto cuando era perseguido por fuerzas de ocupación".

