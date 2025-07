Israel detalla planes para concentrar población de Gaza en zona fronteriza cerrada

JERUSALÉN (AP) — El ministro de Defensa de Israel ha delineado planes para concentrar a cientos de miles de palestinos en una zona cerrada de la Franja de Gaza a lo largo de la frontera con Egipto, según informes de medios locales.

Parece ser la última versión de los planes del gobierno israelí para mantener un control duradero sobre el territorio y reubicar a gran parte de su población de aproximadamente dos millones. Los críticos dicen que eso equivaldría a un desplazamiento forzoso en violación del derecho internacional, ya que la ofensiva y el bloqueo de Israel han hecho que Gaza sea en gran medida inhabitable.

Funcionarios israelíes dicen que el objetivo es separar a la población civil de Hamás, que aún controla partes de Gaza y mantiene a decenas de rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. Dicen que a los palestinos se les daría la opción de emigrar.

El presidente estadounidense Donald Trump, quien ha dicho que está acercándose a un alto al fuego y espera eventualmente poner fin a la guerra, también ha expresado su apoyo al traslado masivo de palestinos fuera de Gaza.

Una 'ciudad humanitaria' sobre las ruinas de Rafah

El ministro de Defensa, Israel Katz, delineó los últimos planes en una sesión informativa cerrada con reporteros militares israelíes el lunes. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios sobre tales informes, que aparecieron en varios medios israelíes.

Según se informa, Katz declaró que había ordenado al ejército israelí elaborar planes para construir lo que llamó una "ciudad humanitaria" en Rafah, la ciudad más al sur de Gaza, que ha sido gravemente dañada en la guerra y ahora está en gran parte deshabitada.

Katz supuestamente indicó que los palestinos no podrían salir una vez que ingresen a la zona.

El ejército inicialmente trasladaría a 600.000 palestinos desde una zona humanitaria existente a lo largo de la costa, con el objetivo de eventualmente transferir a toda la población a Rafah. Katz señaló que Israel estaba buscando un organismo internacional no especificado para entregar ayuda mientras las tropas israelíes aseguraban el perímetro.

Sostuvo que el ejército podría comenzar a construir la ciudad durante un alto al fuego de 60 días que Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu están discutiendo en Washington esta semana.

Hamás ha dicho que solo liberará a los rehenes restantes a cambio de un alto al fuego duradero y la retirada de las fuerzas israelíes. Los palestinos ven a Gaza como una parte integral de su patria nacional y se oponen a cualquier plan para desarraigarlos.

Grupos de derechos ven preparativos para una expulsión masiva

Tanto Trump como Netanyahu han dicho que la población de Gaza debería ser reubicada en otros países a través de lo que ellos refieren como emigración voluntaria. Durante su reunión el lunes en la Casa Blanca, Netanyahu afirmó que los palestinos deberían tener una "libre elección" sobre si quedarse o irse. Los palestinos temen que incluso si se van temporalmente para escapar de la guerra, Israel nunca les permitirá regresar, una posible repetición del éxodo masivo que ocurrió antes y durante la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel. Katz expresó su esperanza de que el "plan de emigración" se lleve a cabo y reveló que Netanyahu ya estaba liderando esfuerzos para encontrar países dispuestos a acoger a los palestinos, según el periódico israelí Haaretz. Los grupos de derechos temen que concentrar a la población a lo largo de la frontera con Egipto crearía condiciones catastróficas que dejarían a los palestinos sin otra opción que irse. "Forzar a las personas a lo que equivale a un gran campo de concentración evoca capítulos oscuros de la historia", apuntó Tania Hary, directora ejecutiva de Gisha, un grupo israelí que aboga por el derecho de los palestinos a la libertad de movimiento. "El liderazgo de Israel no ha sido tímido al expresar el objetivo de expulsar a los palestinos de Gaza y mantener un control permanente sobre amplias franjas del territorio", afirmó. Ya está en marcha un sistema de ayuda respaldado por Israel Israel y Estados Unidos ya han implementado un programa de distribución de ayuda en Rafah que ha estado marcado por la violencia y la controversia. Cientos de palestinos han muerto o han resultado heridos mientras intentaban llegar a sitios administrados por la Fundación Humanitaria de Gaza, un contratista apoyado por Israel y Estados Unidos, según hospitales locales. Testigos palestinos y funcionarios de salud dicen que las fuerzas israelíes han abierto fuego repetidamente hacia multitudes de personas que se dirigían a los sitios. El ejército dice que ha disparado tiros de advertencia a personas que se acercaron a sus fuerzas de manera sospechosa. La FHG niega que haya habido violencia en o alrededor de los propios sitios, que están en zonas militares israelíes fuera del alcance de los medios independientes. Dos contratistas estadounidenses dijeron a The Associated Press que sus colegas usaron munición real y granadas aturdidoras mientras las multitudes se agolpaban por comida, acusaciones negadas por la fundación. La FHG también ha negado su participación en cualquier plan de transferencia de población.

Pero en una conferencia de prensa en mayo, Netanyahu pareció vincular las dos iniciativas, diciendo que Israel implementaría el nuevo programa de ayuda y luego crearía una "zona estéril" en el sur de Gaza, libre de Hamás, donde se reubicaría a la población palestina.

Netanyahu ha dicho que Israel mantendrá un control duradero sobre Gaza y ha descartado cualquier papel para la Autoridad Palestina reconocida internacionalmente, liderada por rivales políticos de Hamás.

