Israel detenga inmediatamente plan de Gaza, ONU

Según un comunicado, el plan para una toma militar completa de la Franja de Gaza ocupada corre el riesgo de provocar un sufrimiento indescriptible y crímenes atroces, y debe ser "detenido de inmediato", declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Trk, en declaraciones publicadas hoy en Ginebra.

El plan, enfatizó Trk, "es incompatible con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que establece que Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, con la implementación de la solución acordada de dos Estados y el derecho de los palestinos a la autodeterminación".

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas concluyó, basándose en toda la evidencia disponible hasta la fecha, que "esta nueva escalada provocará más desplazamientos forzados masivos, más muertes, más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido y crímenes atroces".

"En lugar de intensificar esta guerra, el gobierno israelí debería hacer todo lo posible para salvar las vidas de los civiles de Gaza permitiendo el flujo total e incondicional de ayuda humanitaria", sostuvo Turk.

Además, los rehenes deben ser liberados de forma inmediata e incondicional por los grupos armados palestinos, al igual que los palestinos detenidos arbitrariamente por Israel, agregó.

Por su parte, Israel instó a la ONU a presionar a Hamás y a los palestinos para que liberen a los rehenes, o al menos a garantizar el acceso de la Cruz Roja a ellos y a permitir el libre flujo de ayuda sin que la milicia yihadista los saquee.

Ambas solicitudes provinieron de la embajadora Orli Gil, representante permanente adjunta de Israel ante organizaciones internacionales en Roma, en una reunión con los medios de comunicación en la embajada israelí en la capital italiana.

Durante la reunión, la diplomática también criticó a la Cruz Roja. La situación de los rehenes en manos de Hamás, afirmó, es uno de los pocos casos en los que la Cruz Roja no ha tenido acceso a los rehenes.

"La Cruz Roja no pidió verlos. ¿Quizás porque son judíos?", preguntó. "No pidieron acceso a sus personas ni que se respetaran sus derechos. Simplemente se ofrecieron a llevarlos desde el punto de destino hasta Israel", añadió.

En su conversación con la prensa, Gil habló del "doble rasero" empleado contra Israel por las instituciones internacionales. (ANSA).