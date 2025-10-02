Israel detiene 39 barcos de ayuda a Gaza, según organizadores, y desata críticas

(Añade novedades en el primer párrafo, detalles y comentario de Hamás en el resto del texto; reordena la información; cambia titular)

2 oct (Reuters) -

Las fuerzas israelíes han interceptado 39 embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria y activistas extranjeros, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg, con destino a Gaza, por lo que solo queda una embarcación que sigue navegando hacia el enclave palestino, según informaron el jueves los organizadores de la flotilla.

Cámaras que transmitían imágenes en directo desde los barcos, verificadas por Reuters, mostraban a soldados israelíes con cascos y gafas de visión nocturna abordando los barcos, mientras los pasajeros se apiñaban con chalecos salvavidas y las manos en alto.

Un vídeo del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí mostraba a Thunberg, la más destacada de los pasajeros de la flotilla, sentada en una cubierta rodeada de soldados.

PASAJEROS DESVIADOS A UN PUERTO ISRAELÍ

Según un rastreador del sitio web del organizador, la Global Sumud Flotilla, un barco seguía navegando.

"Varios barcos de la flotilla Hamás-Sumud han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en la red social X. "Greta y sus amigos están sanos y salvos".

La flotilla, que zarpó a finales de agosto, transporta medicinas y alimentos a Gaza y está formada por más de 40 embarcaciones civiles con unos 500 parlamentarios, abogados y activistas.

el símbolo más destacado de la oposición al bloqueo israelí de Gaza. por el Mediterráneo atrajo la atención internacional, países como Turquía, España e Italia enviaron barcos o aviones no tripulados en caso de que sus ciudadanos necesitaran ayuda, a pesar de las repetidas advertencias de Israel de que dieran marcha atrás. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía calificó el "ataque" israelí a la flotilla de "acto de terror" que puso en peligro la vida de civiles inocentes. La fiscalía jefe de Estambul informó que había abierto una investigación sobre la detención de 24 ciudadanos turcos a bordo de buques de la flotilla por cargos que incluyen privación de libertad, incautación de vehículos de transporte y daños a la propiedad, según informó la agencia de noticias estatal turca Anadolu. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó el miércoles la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel tras la detención de dos colombianos en la flotilla El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, condenó las acciones de Israel y que las fuerzas israelíes habían detenido INTERCEPTACIÓN DESENCADENA PROTESTAS EN TODO EL MUNDO La interceptación de la flotilla por parte de Israel desató protestas en Italia y Colombia La armada israelí había advertido previamente a la flotilla que se acercaba a una zona de combate activo y violaba un bloqueo legal, y les había pedido que cambiaran de rumbo. Se había ofrecido a transferir cualquier ayuda pacíficamente a Gaza a través de canales seguros. La flotilla es el último intento marítimo de romper el bloqueo israelí de Gaza, gran parte de la cual se ha convertido en un páramo tras casi dos años de guerra. En un comunicado, Hamás expresó su apoyo a los activistas, calificó de "acto criminal" la interceptación de la flotilla por Israel y convocó protestas para condenar a Israel. Los barcos se encontraban a unas 70 millas náuticas de Gaza cuando fueron interceptados, dentro de una zona que Israel vigila para impedir que se acerque ninguna embarcación.

Los organizadores dijeron que sus comunicaciones habían sido interceptadas, incluido el uso de una cámara en directo de algunos de los barcos.

Grecia ha sido informada de que 39 embarcaciones de la flotilla están navegando hacia el puerto israelí de Ashdod y de que todos los que se encuentran a bordo están a salvo, sin que se haya ejercido violencia alguna, informó la radiotelevisión pública griega.

La flotilla esperaba llegar a Gaza el jueves por la mañana si no era interceptada.

Las autoridades israelíes han denunciado repetidamente que la misión es

"Esta negativa sistemática (a entregar la ayuda) demuestra que el objetivo no es humanitario, sino provocador", dijo Jonathan Peled, embajador israelí en Italia, en una publicación en la red social X.

INTENTOS PREVIOS DE AYUDA POR MAR

Israel mantiene un bloqueo naval a Gaza desde que Hamás tomó el control del enclave costero en 2007 y ha habido varios intentos anteriores de activistas de entregar ayuda por mar.

En 2010, nueve activistas murieron después de que soldados israelíes abordaran una flotilla de seis barcos tripulada por 700 activistas propalestinos de 50 países.

En junio de este año, las fuerzas navales israelíes detuvieron a Thunberg y a 11 tripulantes de un pequeño barco organizado por un grupo propalestino llamado Coalición de la Flotilla de la Libertad cuando se acercaban a Gaza.

Israel comenzó su ofensiva contra Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023 dirigido por Hamás contra Israel, en el que murieron unas 1200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes en Gaza, según los recuentos israelíes. La ofensiva ha matado a más de 65.000 personas en Gaza, según las autoridades sanitarias de Gaza.

