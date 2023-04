Israel detiene a dos palestinos supuestamente reclutados por Irán para llevar a cabo atentados

El servicio de Inteligencia interior de Israel, el Shin Bet, han anunciado este lunes la detención en Cisjordania de dos palestinos que habrían sido reclutados por la Guardia Revolucionaria de Irán para llevar a cabo atentados contra objetivos israelíes.

El Shin Bet ha especificado que los sospechosos, identificados como Yusef Mansur y Marsil Mansur, estuvieron en contacto a través de redes sociales con operativos de la Fuerza Quds --especializada en operaciones en el extranjero para la Guardia Revolucionaria iraní-- que se identificaron como miembros del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Así, ha especificado que ambos aceptaron introducir armas y equipamiento militar de contrabando en Cisjordania, probablemente para ejecutar ataques, mientras que Yusef Mansur acordó recopilar información de Inteligencia sobre actividades militares israelíes y reclutar a otros miembros para la célula. Para ello, recibió dinero para financiar estas actividades con ayuda de Marsil.

El Shin Bet ha identificado a los operativos de la Guardia Revolucionaria como Muhamad Raduán y Huda Mahana, quienes pertenecerían a la División Palestina de la Guardia Revolucionaria iraní, según ha informado el diario 'The Times of Israel'. Las autoridades de Irán no se han pronunciado por ahora sobre estas informaciones.

Europa Press