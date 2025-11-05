Israel detiene a dos supuestos miembros de Hamás en sendas operaciones en el norte de Cisjordania

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El Ejército de Israel ha anunciado este martes la detención de dos supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en sendas operaciones en los alrededores de la ciudad de Nablús, en el norte de Cisjordania. Así, ha indicado en un breve comunicado que los militares "arrestaron a dos terroristas buscados y que forman parte de Hamás" en el campamento de refugiados de Balata y en la localidad de Mashaya, antes de agregar que las operaciones fueron lanzadas a partir de información de Inteligencia facilitada por el Shin Bet. Las tropas israelíes han incrementado durante los últimos años sus incursiones en diversas zonas de Cisjordania, algo que se ha visto acompañado por un repunte de los ataques por parte de colonos. Naciones Unidas afirmó recientemente que más de 1.000 palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por Hamás y otras facciones palestinas. La oficina de la ONU para los Derechos Humanos destacó que esta cifra —que incluye a 213 menores de edad— supone ya el 43% de todos los palestinos muertos a manos de las tropas de Israel y colonos en Cisjordania en las últimas dos décadas, en una muestra del aumento de los ataques y las operaciones militares, que había empezado a registrarse ya incluso antes del 7-O.

