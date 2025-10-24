Israel detiene a tres sospechosos de herir a dos militares con un explosivo en Cisjordania

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Israel han anunciado este viernes la detención de tres personas sospechosas de lanzar la semana pasada un artefacto explosivo contra varios militares en la localidad cisjordana de Tubas, hiriendo a dos soldados, sin que por ahora se sepa si pertenecen a algún grupo armado palestino.

La Policía de Israel ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "tres sospechosos fueron detenidos a principios de esta semana" por estar detrás del incidente, que tuvo lugar el 19 de octubre y tras el que los atacantes lograron darse a la fuga.

Asimismo, ha manifestado que las fuerzas de seguridad "instalaron barreras en la zona" en el marco de una operación para buscar a los sospechosos, tras lo que mantuvieron "conversaciones de advertencia" con residentes del lugar y "retiraron carteles que incitaban al terrorismo".

"Durante el interrogatorio por parte del Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los terroristas confesaron su responsabilidad en el lanzamiento de la bomba", ha asegurado la Policía israelí, que ha reseñado que el artefacto era de fabricación artesanal.

"La investigación continúa", ha remachado.