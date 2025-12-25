Israel detiene a un hombre acusado de espiar para Irán

La policía de Israel anunció el jueves haber detenido a un israelí sospechoso de cometer "infracciones contra la seguridad nacional bajo la dirección de agentes de inteligencia iraníes".

Este anuncio se produce pocos días después de que Irán indicara haber ejecutado a una persona condenada por espionaje en favor de Israel, enemigo jurado de la República Islámica.

La detención en Israel del sospechoso, residente en la ciudad de Rishon LeZion, cerca de Tel Aviv, tuvo lugar este mes durante una operación conjunta de la policía israelí y del Shin Bet, la agencia de seguridad interior.

El hombre está acusado de "tomar fotografías cerca del domicilio del ex primer ministro Naftali Bennett", indica la policía en un comunicado.

"En el marco de sus contactos con agentes iraníes, se le pidió adquirir una cámara para llevar a cabo esta misión", añadió.

También "se le solicitó realizar diversas misiones", y "transmitió fotografías tomadas en su ciudad y en otros lugares" a cambio de dinero, precisó igualmente la policía.

Bennett, que quiere suceder al primer ministro Benjamin Netanyahu en las próximas legislativas en 2026, dijo el 18 de diciembre que había sido víctima de un ciberataque, que afectó a su cuenta en Telegram.

El ataque fue reivindicado por piratas del portal "Handala", vinculado con Irán, según la prensa israelí.

Israel e Irán libraron una guerra de 12 días en junio, en la que el Estado hebreo y Estados Unidos golpearon instalaciones nucleares de la República Islámica.