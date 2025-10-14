Israel devuelve a Gaza los restos de 45 palestinos muertos, dice hospital

Israel entregó los cadáveres de 45 palestinos, que fueron llevados a Gaza como parte del acuerdo para un cese el fuego con Hamás, anunció este martes un hospital del territorio palestino.

"Los restos mortales de 45 mártires llegaron al hospital a través de la Cruz Roja, tras haber sido liberados por [Israel] en el marco del acuerdo de intercambio", informó el Hospital Nasser en un breve comunicado.

El acuerdo suscrito por Israel y Hamás en el marco del alto al fuego promovido por el presidente estadounidense Donald Trump establece que Israel debe devolver los cuerpos de 15 palestinos originarios de Gaza por cada cadáver de un rehén fallecido en cautiverio desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

