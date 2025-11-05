Israel devuelve los cuerpos de 15 palestinos a Gaza

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Trabajadores hospitalarios en Gaza dijeron el miércoles que habían recibido los cuerpos de 15 palestinos desde Israel.

El anuncio, realizado por funcionarios del Hospital Nasser en Jan Yunis, eleva el número de cuerpos palestinos devueltos a Gaza a 285.

La última devolución de cuerpos en el frágil alto el fuego entre Israel y Hamás se produjo al día siguiente de que milicianos palestinos en Gaza entregaran el cuerpo de un soldado israelí tomado como rehén en el ataque del 7 de octubre de 2023 que inició la guerra.

Hamás ha devuelto los restos de 21 rehenes a Israel dentro de un alto el fuego que comenzó el 10 de octubre, y que tiene como objetivo reducir la guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y la milicia palestina.

Los milicianos en Gaza han liberado de uno a tres cuerpos cada pocos días. Israel ha presionado para acelerar las devoluciones y en ciertos casos ha dicho que los restos no eran de rehenes. Hamás ha dicho que la devastación generalizada hace más difícil la tarea.

Por cada rehén israelí devuelto, Israel ha estado liberando los restos de 15 palestinos. Menos de la mitad han sido identificados. El trabajo forense se complica por la falta de kits de pruebas de ADN en Gaza. El Ministerio de Salud allí publica fotos de los restos en línea, con la esperanza de que las familias los reconozcan.

La guerra fue desencadenada por el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a unas 1.200 personas y vio a 251 tomadas como rehenes.

Israel respondió con una ofensiva militar a gran escala que ha matado a más de 68.800 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre combatientes y civiles. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por expertos independientes.

Israel, que ha negado las acusaciones de un comité de investigación de la ONU y otros sobre que comete genocidio en Gaza, ha disputado las cifras del ministerio sin proporcionar un conteo alternativo.

