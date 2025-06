Israel dice al Consejo de Seguridad de la ONU que no detendrá los ataques contra Irán

WASHINGTON, 20 jun (Reuters) -

Irán dijo que seguirá defendiéndose de Israel durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el viernes, mientras que el embajador de Israel ante la ONU prometió que su país no cesará sus ataques hasta que se desmantele la amenaza nuclear iraní.

"No pararemos", dijo el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon. "No hasta que la amenaza nuclear de Irán sea desmantelada, no hasta que su maquinaria de guerra sea desarmada, no hasta que nuestro pueblo y el suyo estén a salvo".

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, instó al Consejo de Seguridad a tomar medidas.

"Al parecer, Israel ha declarado que continuará este ataque durante los días que sean necesarios. Nos alarma la información creíble de que Estados Unidos (...) podría unirse a esta guerra", agregó. (Reporte de Doina Chiacu y David Brunnstrom; Edición en español de Javier López de Lérida)