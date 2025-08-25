Israel dice estar dispuesto a apoyar a Líbano en el desarme de Hezbollah

TEL AVIV, 25 ago (Reuters) -

Israel está dispuesto a apoyar a Líbano en sus esfuerzos por desarmar a Hezbolá, dijo el lunes la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras la decisión del gabinete libanés de apoyar un plan de desarme estadounidense para el grupo respaldado por Irán.

Este mes, el gabinete libanés aprobó los objetivos de un marco estadounidense destinado a desarmar a Hezbolá y otras facciones armadas, una medida que ha provocado fuertes divisiones en el país.

La oficina de Netanyahu dijo que si el ejército libanés comienza a aplicar el plan, Israel consideraría la adopción de medidas recíprocas, incluida la reducción de su presencia militar, en coordinación con un mecanismo de seguridad dirigido por Estados Unidos.

La hoja de ruta para el desarme fue presentada por el enviado estadounidense Tom Barrack y esboza la propuesta más detallada hasta la fecha para limitar el poder militar de Hezbolá.

El grupo ha rechazado repetidos llamamientos al desarme, especialmente tras su guerra con Israel a finales de 2024, que dejó partes de Líbano en ruinas.

Un alto el fuego entre Líbano e Israel mediado por Estados Unidos en noviembre puso fin a ese conflicto, pidió a Líbano que confiscara todas las armas "no autorizadas" en todo el país y afirmó que Israel detendría las operaciones ofensivas contra objetivos libaneses.

Sin embargo, Israel ha mantenido efectivos en cinco posiciones a lo largo de la frontera sur y ha seguido lanzando ataques aéreos contra lo que dice que son combatientes e instalaciones armamentísticas de Hezbolá. (Información de Alexander Cornwell; redacción de Jana Choukeir; edición de Peter Graff; edición en español de Paula Villalba)