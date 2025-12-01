Israel dice estar "reinventando" los equipos de guerra terrestre "para futuros conflictos"

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades israelíes han indicado este lunes que están "reinventando" el papel de los equipos de guerra terrestre, de cara a "futuros conflictos", en el marco del acuerdo de alto el fuego en vigor desde principios de octubre en la Franja de Gaza, donde la ofensiva israelí ha dejado más de 70.000 muertos desde hace dos años.

"Estamos reinventando el papel central de las plataformas de guerra terrestre a medida que las fuerzas se preparan para futuros conflictos, que se prevén complejos y letales", ha declarado un portavoz del Ministerio de Defensa, Oren Giber, jefe de la dirección de carros de combate y blindados.

Así, ha explicado que están trabajando para introducir sistemas robóticos en tanques que permitan el intercambio de información entre plataformas, "lo que permitirá una cobertura operativa completa", y ha aseverado que continuarán "desarrollando y operando para alcanzar estas capacidades", según reza un comunicado.

Giber ha indicado que "una forma de lograrlo es la transición a productos listos para usar, combinando soluciones militares con comerciales-militares, sistemas no tripulados junto con plataformas tripuladas, en una arquitectura de combate avanzada que ofrece un enorme rendimiento operativo en la vanguardia táctica".

"Esto es lo que nos esforzamos por lograr en nuestra división de guerra terrestre", ha concluido, tras sostener que se trata de sistemas que pesan decenas de toneladas y que tienen que estar operativos en "terrenos urbanos complejos", lo que "presenta desafíos significativos".

En este sentido, ha alegado que las tropas israelíes "se han encontrado operando en condiciones difíciles, con túneles terroristas bajo sus pies", y que "desplegar un sistema de defensa activo con plena eficacia en un entorno urbano es particularmente complejo".

Giber, que ha realizado estas declaraciones en un cumbre de defensa celebrada en la Universidad de Tel Aviv, ha asegurado que la presentación de "los avances más vanguardistas en tecnologías emergentes que están configurando el futuro de la seguridad global" llega a partir de "las lecciones aprendidas en las operaciones militares israelíes en curso y de situaciones reales".

Por su parte el jefe de la unidad de I+D militar, Benny Aminov, ha afirmado que "el desafío de los drones" en sus fronteras "avance hacia una solución": "Hemos logrado un avance tecnológico en la detección de drones enemigos y ahora estamos trabajando en soluciones de interceptación utilizando sistemas que permiten responder a escenarios de enjambre, a la vez que aceleramos el desarrollo de nuevas armas de energía dirigida".

Para Aminov, "el problema de las amenazas a baja altitud es un ejemplo de un desafío que exige que (su) sistema de defensa cambie radicalmente su enfoque operativo". "Nuestros enemigos siguen evolucionando en esta competencia de aprendizaje. Esto nos impulsa a desarrollar soluciones robustas, y es aquí donde las armas de energía dirigida demuestran su singular fortaleza", ha explicado.

El jefe de la dirección de investigación y desarrollo de defensa, Yaron Sarig, ha reconocido que en este contexto Israel ha "movilizado" todo su "ecosistema de defensa y desplegado decenas de miles de sistemas autónomos en el campo de batalla".