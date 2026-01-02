Israel dice haber interceptado un "falso objetivo" tras una alerta de dron cerca de Líbano

2 ene (Reuters) - El ejército israelí dijo el viernes que interceptó lo que describió como un "falso objetivo" en la ciudad norteña de Bar'am después de que las sirenas fueran activadas por un presunto dron.

Una fuente cercana al grupo libanés Hezbolá dijo a Reuters que el grupo, alineado con Irán, no está relacionado con el incidente.

Líbano se enfrenta a una creciente presión por parte de Estados Unidos e Israel para que desarme a Hezbolá en virtud de un acuerdo de tregua, y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha advertido de que Israel "actuará según sea necesario" si Beirut no [falta contenido] el arsenal del grupo. (Información de Ahmed Elimam y Jana Choukeir en Dubái y Maya Gebeily en Líbano; edición de Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas)