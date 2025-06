Israel dice haber matado a importante comandante iraní en medio de ataques entre ambas partes

Por Maayan Lubell, Parisa Hafezi y James Oliphant

JERUSALÉN/ESTAMBUL/WASHINGTON, 21 jun (Reuters) - Israel reportó el sábado que había matado a un veterano comandante iraní durante los ataques de ambas partes en la guerra, y Teherán dijo que no negociaría sobre su programa nuclear mientras estuviera bajo amenaza.

Saeed Izadi, que dirigía el Cuerpo Palestino de la Fuerza Quds, el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, murió en un ataque contra un apartamento en la ciudad de Qom, dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Calificando su muerte de "gran logro de la inteligencia israelí y de la Fuerza Aérea", Katz dijo en un comunicado que Izadi había financiado y armado al grupo militante palestino Hamás antes de su ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.

La Guardia Revolucionaria dijo que cinco de sus miembros murieron en ataques contra Khorramabad, según la prensa iraní. No se mencionó a Izadi, que figuraba en las listas de sanciones de Estados Unidos y Gran Bretaña.

La prensa iraní había dicho más temprano el sábado que Israel había atacado un edificio en Qom, con informes iniciales de un joven de 16 años muerto y dos personas heridas.

Al menos 430 personas han muerto y 3500 han resultado heridas en Irán desde que Israel comenzó sus ataques el 13 de junio, según la agencia estatal iraní Nour News, citando al Ministerio de Sanidad.

En Israel, 24 civiles han fallecido por ataques con misiles iraníes, según las autoridades locales. Israel afirma que Irán está a punto de desarrollar armas nucleares, mientras que la república islámica asegura que su programa atómico solo tiene fines pacíficos. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, dijo que la agresión de Israel, que según él tiene indicios de la participación de Estados Unidos, debe detenerse para que la república islámica pueda "volver a la diplomacia". "Es obvio que no puedo ir a negociaciones con Estados Unidos cuando nuestro pueblo está sometido a bombardeos bajo el apoyo de Estados Unidos", declaró a la prensa en Estambul, donde asistía a una reunión de la Organización de Cooperación Islámica (OIC). El viernes, Araqchi se reunió en Ginebra con ministros de Exteriores europeos que buscaban una vía para retomar la diplomacia. El presidente Donald Trump ha dicho que se tomaría hasta dos semanas para decidir si Estados Unidos debe entrar en el conflicto directamente del lado de Israel, tiempo suficiente "para ver si la gente entra en razón o no". El viernes dijo que creía que Irán podría tener un arma nuclear "en cuestión de semanas, o ciertamente en cuestión de meses", y añadió: "No podemos permitir que eso ocurra". ATAQUES A INSTALACIÓN NUCLEAR La agencia de noticias iraní Fars afirmó que Israel había atacado la instalación nuclear de Isfahan, una de las mayores del país, pero que no se había producido ninguna fuga de materiales peligrosos. Israel afirmó haber lanzado una oleada de ataques contra instalaciones de almacenamiento e infraestructura de lanzamiento de misiles. Ali Shamkhani, estrecho aliado del líder supremo iraní, Ali Jamenei, dijo que había sobrevivido a un ataque israelí. "Mi destino era quedarme con el cuerpo herido, así que me quedo para seguir siendo motivo de la hostilidad del enemigo", dijo en un mensaje difundido por los medios estatales. A primera hora del sábado, el Ejército israelí advirtió sobre un bombardeo desde Irán, lo que hizo sonar las sirenas antiaéreas en algunas zonas del centro del país y Cisjordania. Las interceptaciones fueron visibles en el cielo de Tel Aviv, y los sistemas de defensa antiaérea israelíes respondieron con explosiones. No hubo noticias de víctimas. La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, una organización con sede en Estados Unidos que hace un seguimiento de Irán, dio una cifra de muertos superior a la de Teherán, diciendo que los ataques israelíes habían dejado 639 muertos allí. Entre los muertos en Irán figuran la cúpula militar y científicos nucleares. Israel dijo que también mató a un segundo comandante de la Guardia Revolucionaria de ultramar, al que identificó como Benham Shariyari, durante un ataque nocturno.

Israel ha dicho que no detendrá los ataques hasta que desmantele el programa nuclear y la capacidad de misiles balísticos de Irán, que considera una amenaza existencial.

Un funcionario iraní de alto rango declaró a Reuters que Teherán está dispuesto a discutir limitaciones al enriquecimiento de uranio, pero que rechazaría cualquier propuesta que le impidiera enriquecer uranio por completo, "especialmente ahora bajo los ataques de Israel". (Reporte de Reuters; escrito por Jonathan Spicer en Estambul. Editado en español por Javier Leira)