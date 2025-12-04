Israel dice haber matado a unos 40 militantes de Hamás atrapados en túneles de Gaza

JERUSALÉN, 4 dic (Reuters) - El ejército israelí dijo el jueves que sus fuerzas habían matado a unos 40 militantes de Hamás que habían quedado atrapados en túneles bajo Ráfah, en el sur de Gaza, en una zona que ahora está bajo control israelí.

Alrededor de 200 militantes llevan meses atrapados en los túneles, según funcionarios israelíes y estadounidenses, aunque algunos han salido y han muerto en enfrentamientos con las fuerzas israelíes o se han rendido, según medios de comunicación israelíes.

Washington y otros mediadores habían intentado llegar a un acuerdo para que los combatientes de Hamás depusieran las armas a cambio del paso a otras partes del enclave, pero las conversaciones han fracasado.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, había dicho que el acuerdo sería una prueba para un proceso más amplio de desarme de Hamás en toda Gaza.

Entre los militantes muertos se encontraban al menos tres comandantes locales, según el ejército israelí, así como el hijo de uno de los líderes exiliados de Hamás, Ghazi Hamad.

Algunas fuentes de Hamás confirmaron la muerte de al menos un comandante, Mohammad al-Bawab, aunque el grupo no ha ratificado oficialmente el informe.

Un portavoz del grupo en Gaza no quiso hacer comentarios sobre la presunta muerte de los 40 hombres armados. (Reportaje de Maayan Lubell y Nidal al-Mughrabi; Edición de Sharon Singleton)