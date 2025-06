Israel dice haber retrasado “dos o tres años” el desarrollo de armas nucleares en Irán

Israel estimó el sábado que había retrasado "al menos dos o tres años" el desarrollo de una bomba atómica en Irán, mientras Teherán rechazó reanudar las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear si no termina la ofensiva israelí.

El ataque lanzado el 13 de junio ha tenido resultados "muy significativos", declaró el canciller israelí, Gideon Saar, al diario alemán Bild. "Ya hemos retrasado al menos dos o tres años la posibilidad de que tengan una bomba nuclear", afirmó.

"Ya hemos logrado mucho, pero haremos todo lo que podamos. No nos detendremos hasta que hagamos todo lo posible para eliminar esta amenaza", agregó.

Israel lanzó una amplia campaña de ataques aéreos sobre Irán con el fin de evitar que su archienemigo se hiciera con la bomba atómica, un objetivo que Teherán niega tener.

Los bombardeos israelíes golpearon cientos de instalaciones militares y nucleares en la República Islámica, que respondió con lanzamientos de misiles y drones hacia Israel.

Según el último balance oficial de las autoridades iraníes del 15 de junio, los bombardeos israelíes mataron a 224 personas en su territorio, incluidos comandantes militares, científicos nucleares y civiles.

La oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), fundada en Irán pero exiliada en Estados Unidos, estima que este saldo alcanza ya 657 muertos y 2000 heridos.

Los ataques de represalia iraníes habrían dejado al menos 25 muertos en Israel, según las autoridades de este país.

Esfuerzos diplomáticos europeos

Después de más de una semana de conflicto, en el que el presidente Donald Trump evalúa involucrar militarmente a Estados Unidos, los cancilleres de países europeos intentaron buscar una solución diplomática en una reunión en Ginebra el viernes con su homólogo iraní.

"Irán está dispuesto a considerar de nuevo la diplomacia una vez que se detenga la agresión", declaró el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

Aunque no mantienen relaciones diplomáticas desde hace cuatro décadas, Estados Unidos e Irán habían celebrado desde abril varias rondas de negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

La ofensiva israelí interrumpió estos contactos y ahora el presidente estadounidense sopesa una intervención directa en el conflicto. Trump declaró el viernes que Irán tiene un "máximo" de dos semanas para evitar posibles ataques aéreos de Estados Unidos.

El jueves que decidiría sobre una eventual intervención militar estadounidense en apoyo a Israel "dentro de las próximas dos semanas" porque había una "posibilidad sustancial de negociaciones" con Irán. El mandatario republicano Trump descartó además que tenga éxito el esfuerzo diplomático de Alemania, Francia, Reino Unido y la Unión Europea. De su parte, los jefes diplomáticos europeos instaron a Araqchi a continuar las negociaciones "sin esperar al final del conflicto". El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, advirtió que no puede haber "solución definitiva por la vía militar al problema nuclear de Irán". Ante el Consejo de la Seguridad de la ONU, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, declaró que en su último informe no hay indicios de que Irán esté fabricando un arma atómica. Israel es opaco sobre su arsenal, pero el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri) estima que dispone de 90 ojivas nucleares. - "Una campaña prolongada" - Pese a estas maniobras diplomáticas, los ataques cruzados no cesan. "Hemos lanzado la campaña más compleja de nuestra historia (...) Tenemos que estar preparados para una campaña prolongada", advirtió en un mensaje en video el jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamirdijo. El ejército israelí anunció el sábado que había lanzado ataques aéreos "contra infraestructuras de almacenamiento y lanzamiento de misiles en el centro de Irán". En la víspera atacó distintos objetivos en Teherán, Isfahán y el oeste de Irán, además de destruir lanzadoras de misiles tierra-aire en el sudoeste. De su lado, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, reivindicaron ataques a "centros militares, industrias de defensa, centros de comando y control" y bases militares israelíes. Un hospital de Haifa, en el norte de Israel, reportó al menos 19 heridos por estos misiles. También se reportaron daños materiales en la sureña Beerseva, donde el jueves resultó impactado otro hospital. En Teherán, miles de personas salieron a la calle el viernes, día de descanso semanal en el país, en apoyo a sus dirigentes y en rechazo a Israel y a Estados Unidos, cuyas banderas quemaron. "Sacrificaré mi vida por mi guía", decía una pancarta en referencia al líder supremo iraní, Ali Jamenei, amenazado en los últimos días por Israel y por su aliado estadounidense. Lejos del bullicio habitual de los viernes, la mayoría de comercios estaban cerrados en Teherán, excepto algunas panaderías y tiendas de alimentos. "No tengo miedo a la guerra. Sigo abierto, pero el negocio va realmente mal", dijo a AFP un comerciante que no quiso dar su nombre. bur/cyj/roc/dbh/ad