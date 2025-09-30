Israel dice que "cumplirá sus objetivos" a pesar del plan de Trump y alerta de una posible negativa de Hamás

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha asegurado este martes que el país "cumplirá sus objetivos" en la Franja de Gaza a pesar de haber aceptado el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para ponerle fin al conflicto, si bien ha alertado de una posible negativa por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Saar, que ha indicado que la aceptación por parte de Israel de la propuesta "no debería sorprender a nadie", ha aclarado que existe una alta probabilidad de que el grupo armado palestino "trate de escabullirse" a la hora de poner en marcha las medidas recogidas en la propuesta.

Así se ha expresado durante una rueda de prensa conjunta en Belgrado, la capital de Serbia, donde se encuentra de visita y se ha reunido con su homólogo, Marko Duric. "Israel sigue comprometido con sus objetivos en el marco de esta guerra, que incluyen acabar con las capacidades militares de Hamás, liberar a los rehenes y garantizar que Gaza no supone una amenaza futura para Israel", ha aseverado, si bien ha recalcado que "prefiere lograr esto por la vía diplomática".

"Seguimos comprometidos con estos objetivos, tal y como ha indicado nuestro Gabinete. Hamás es el único responsable de la continuación de esta guerra al negarse a acabar con el conflicto", ha añadido, según un comunicado del Ministerio de Exteriores.

No obstante, ha matizado que Hamás debe aún "aceptar el plan", si bien se ha mostrado escéptico: "sabemos, teniendo en cuenta el pasado, que intentan cambiar los términos del acuerdo, que buscan escabullirse, pero veremos qué pasa". "Estamos deseando traer a nuestros rehenes de vuelta después de dos años", ha apuntado.

ISRAELÍ

El líder opositor israelí Yair Lapid ha indicado que el plan de Trump para acabar con la guerra "no es perfecto, pero podría ser una buena opción dadas las circunstancias". En este sentido, ha matizado que es "muy similar" al que ya estuvo sobre la mesa hace un año.

"Israel ha perdido un año en el que sus soldados y rehenes han estado muriendo mientras nuestro estatus a nivel internacional se desintegraba ante nuestros ojos y se nos acababa el tiempo", ha dicho.

En este sentido, ha defendido que la experiencia de Trump a raíz de los Acuerdos de Abraham "muestra que su método funciona". "Buscan un gran objetivo, ponen en marcha una serie de métodos para llegar a él y trabajan en los detalles", ha explicado, al tiempo que ha incidido en que el plan de Trump "hace que Israel recupere a sus rehenes, se retire de Gaza pero mantenga su seguridad a medida que expande los acuerdos". "Todo esto entra dentro de los intereses israelíes", ha añadido.

Lapid ha alertado de que el problema "no vendrá de la mano de quienes rechacen la propuesta", sino de aquellos que digan "sí", pero luego "le pongan pegas".

"(Netanyahu) normalmente dice que sí cuando está en Washington delante de las cámaras, pero luego pone trabas a su vuelta a Israel para recordar realmente quién es el jefe", ha aclarado. "La idea de anexionarse Gaza ha sido una idea loca desde el principio, y este plan nos salva no solo de una situación política destructiva sino también del intento de llevarnos a todos hacia la conversión en un territorio pobre y aislado del mundo", ha zanjado.