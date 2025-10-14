Israel dice que disparó a sospechosos en Gaza y las autoridades locales informan de seis muertos

14 oct (Reuters) - El ejército israelí dijo que había abierto fuego el martes para eliminar una amenaza que constituían varios sospechosos que se acercaron a sus fuerzas en el norte de la Franja de Gaza y las autoridades sanitarias del enclave dijeron que al menos seis palestinos habían muerto por fuego israelí.

El ejército dijo que los sospechosos habían cruzado la frontera establecida para una retirada inicial israelí en virtud de un plan de alto el fuego mediado por Estados Unidos, lo que supone una violación del acuerdo.

La autoridad sanitaria local de Gaza dijo que el ejército israelí había matado el martes a seis palestinos en dos incidentes distintos en el enclave.

El lunes, Hamás liberó a los últimos rehenes israelíes vivos de Gaza e Israel envió a los territorios palestinos autobuses llenos de palestinos detenidos en virtud del acuerdo de alto el fuego, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaraba el fin de una guerra de dos años de duración que ha trastornado todo Oriente Próximo. (Información de Ahmed Elimam y Tala Ramadan en Dubái y Nidal Almughrabi en El Cairo; redacción de Ahmed Elimam; edición de William Maclean; edición en español de Jorge Ollero Castela)