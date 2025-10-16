Israel dice que el ejército recibió dos cuerpos de rehenes de la Cruz Roja en Gaza

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el miércoles por la noche que los cuerpos de dos rehenes fueron entregados por la Cruz Roja a las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, dos ataúdes que contienen los restos de rehenes, entregados a las fuerzas de las FDI y del Shin Bet (servicio de seguridad interior) dentro de la Franja de Gaza”, precisó en un comunicado.

El ejército israelí agregó que los ataúdes estaban en territorio israelí y “se encuentran en camino hacia el Instituto Nacional de Medicina Forense para su identificación”, según un comunicado militar.

mib/al/vl/pb/nn