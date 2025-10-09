Israel dice que el veterano preso palestino Marwan Barghouti no entrará en el canje con los rehenes
Una portavoz del gobierno de Israel afirmó este jueves que el prominente preso palestino Marwan Barg
Una portavoz del gobierno de Israel afirmó este jueves que el prominente preso palestino Marwan Barghuti no formará parte del canje entre Israel y Hamás para la liberación de los rehenes, como parte del acuerdo para un alto el fuego en Gaza.
"Lo que les puedo decir en este momento es que no será parte de esta liberación", declaró la vocera Shosh Bedrosian, en respuesta a una pregunta sobre Barghuti.
Barghuti, un prominente miembro de Fatah, la facción palestina rival de Hamás, estaba en la lista de palestinos presos en Israel que el movimiento islamista quería que fueran liberados como parte del canje por los rehenes cautivos en Gaza, informaron medios egipcios vinculados al Gobierno.
