JERUSALÉN, 19 nov (Reuters) - Israel dijo el domingo que los hutíes de Yemen se habían apoderado de un buque de carga de propiedad británica y operado por japoneses en el sur del Mar Rojo, describiendo el incidente como un "acto de terrorismo iraní" con consecuencias para la seguridad marítima internacional.

Los hutíes dijeron que se habían apoderado de un barco en esa zona, pero lo describieron como israelí. "Estamos tratando a la tripulación del barco de acuerdo con los principios y valores islámicos", dijo un portavoz del grupo, sin hacer referencia a la versión israelí.

Los hutíes, aliados de Teherán, han estado lanzando salvas de misiles de largo alcance y drones contra Israel en solidaridad con los militantes palestinos de Hamás que luchan en la Franja de Gaza.

La semana pasada, el líder hutí afirmó que sus fuerzas realizarían nuevos ataques contra Israel y que podrían atacar barcos israelíes en el Mar Rojo y en el estrecho de Bab al-Mandeb.

Un funcionario de Defensa estadounidense afirmó que "estamos al tanto de la situación y la seguimos de cerca".

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que un barco -que no nombró- había sido incautado, "No había israelíes en el barco", e Israel no estaba involucrado en su propiedad u operación, agregó.

"Este es otro acto iraní de terrorismo que representa una escalada en la beligerancia de Irán contra los ciudadanos del mundo libre, con ramificaciones internacionales concomitantes vis-à-vis la seguridad de las rutas marítimas mundiales".

Anteriormente, el domingo, los hutíes dijeron que todos los barcos que fueran propiedad de empresas israelíes o estuvieran operados por ellas, o que llevaran bandera israelí, podrían ser blanco de sus ataques. (Escrito por Dan Williams; reporte adicional de Mohammed Alghobari en Aden; Editado en Español por Ricardo Figueroa)