Israel dice que investigación sobre ataque a hospital de Gaza mostró una "cámara de Hamás" cerca
26 ago (Reuters) - El Ejército israelí dijo el martes que una investigación inicial sobre su ataque contra un hospital de Gaza, en el que murieron cinco periodistas, determinó que las tropas habían identificado una cámara "colocada por Hamás" en la zona para observar a sus fuerzas.
Las fuerzas israelíes atacaron el lunes el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, matando al menos a 20 personas, entre ellas periodistas que trabajaban para Reuters, Associated Press, Al Jazeera y otros medios.
La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo más tarde el lunes que Israel lamentaba profundamente lo que calificó de "trágico percance".
(Edición en español de Javier López de Lérida)
