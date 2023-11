Por Crispian Balmer

JERUSAL√ČN, 12 nov (Reuters) - El primer ministro israel√≠, Benjamin Netanyahu, arroj√≥ m√°s dudas sobre el futuro de la Franja de Gaza, sugiriendo que la Autoridad Palestina en su forma actual no debe hacerse cargo del enclave costero.

Israel ha prometido destruir al grupo palestino Hamás, que gobierna Gaza, tras su impactante asalto transfronterizo del 7 de octubre, y ha lanzado una invasión a gran escala del territorio.

Sin embargo, no ha especificado quién gobernará el enclave una vez finalizado el conflicto, limitándose a decir que Israel mantendrá la seguridad general.

Washington ha afirmado que Israel no puede ocupar el enclave tras la guerra, y el secretario de Estado, Antony J. Blinken, declaró la semana pasada que la administración de Gaza debía reunificarse con la cercana Cisjordania, parte de la cual está gestionada por la Autoridad Palestina (AP).

El presidente palestino, Mahmud Abbas, dijo el viernes que la AP podr√≠a desempe√Īar un papel en el futuro en el gobierno de la Franja de Gaza, pero Netanyahu indic√≥ a √ļltima hora del s√°bado que no quer√≠a que los actuales gobernantes de la AP tuvieran v√≠a libre en Gaza.

En una conferencia de prensa, Netanyahu expuso sus antiguas quejas sobre el programa escolar de la AP, que seg√ļn √©l fomenta el odio a Israel, y su pol√≠tica de dar salarios a las familias de los palestinos encarcelados en Israel.

"No habr√° una autoridad civil que ense√Īe a sus hijos a ... eliminar el Estado de Israel, no puede haber una autoridad que pague salarios a las familias de asesinos", dijo. "No puede haber una autoridad dirigida por alguien que, m√°s de 30 d√≠as despu√©s de la masacre (del 7 de octubre), a√ļn no la ha condenado", agreg√≥.

Abbas ha denunciado la violencia contra civiles "en ambos bandos", pero no ha emitido una condena inequ√≠voca del ataque del 7 de octubre, en el que murieron 1.200 personas y unas 240 fueron secuestradas, en su mayor√≠a civiles, seg√ļn un recuento israel√≠.

Funcionarios palestinos afirman que m√°s de 11.078 gazat√≠es han muerto por ataques israel√≠es en las √ļltimas cinco semanas, alrededor del 40% de ellos ni√Īos.

Nabil Abu Rudeineh, un portavoz de Abbas, dijo a Reuters que los israelíes pretendían perpetuar las divisiones entre los dos territorios palestinos: la Cisjordania ocupada por Israel y Gaza.

"Los intentos israelíes de separar Gaza de Cisjordania fracasarán y no se permitirá, independientemente de las presiones", afirmó.

La Autoridad Palestina gobernaba Cisjordania y Gaza, pero fue expulsada de esta √ļltima en 2007 tras una breve guerra civil con Ham√°s.

Aunque los gobiernos occidentales quieren implicar a la AP en el futuro de Gaza, seg√ļn los diplom√°ticos, tambi√©n preocupa que Abbas, de 87 a√Īos, no tenga suficiente autoridad o el apoyo de su pueblo para hacerse cargo.

"Ahora mismo, no hay una idea clara de lo que podr√≠a ocurrir en Gaza una vez que cesen los combates", dijo un diplom√°tico afincado en Jerusal√©n. (Reporte adicional de Emily Rose y Ali Sawafta en Ramala, Editado en Espa√Īol por Manuel Far√≠as)