Israel dice que las informaciones sobre un supuesto espionaje de la Policía a ciudadanos eran "incorrectas"

Recalca que "no es necesario" establecer una comisión de investigación gubernamental para aclarar lo sucedido

MADRID, 22 Feb. 2022 (Europa Press) -

El ministro de Justicia de Israel, Gideon Saar, ha subrayado este martes que las informaciones sobre un supuesto espionaje de la Policía a ciudadanos israelíes eran "incorrectas" y ha descartado que el Gobierno vaya a abrir una investigación al respecto.

"Ahora está claro que las informaciones de un medio de hace 15 días eran incorrectas y ciertamente no eran precisas", ha manifestado Saar, en referencia a las informaciones del portal Calcalist sobre el presunto espionaje a activistas, periodistas y otras figuras políticas.

"Está claro que el paso dramático de establecer una comisión de investigación gubernamental no es necesario", ha señalado, un día después de que el Ministerio de Justicia afirmara que "no hay indicaciones" sobre la existencia de este espionaje, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, Saar ha recalcado en una entrevista concedida a 'Yedioth Ahronoth' que "es necesario continuar con los exámenes y corregir, si es necesario", ante la polémica desatada por las informaciones de Calcalist sobre las acciones de la Policía.

La investigación llevada a cabo revela que "no hay pruebas de que la Policía israelí usara (el software) Pegasus sin una orden de un tribunal para piratear el teléfono de ninguna de las personas publicadas por los medios".

En respuesta, Calcalist ha señalado que los resultados de las pesquisas "requieren una seria consideración y reexaminar las conclusiones y afirmaciones publicadas", antes de asegurar que, una vez termine esta revisión, "no dudará en corregir todo lo que sea necesario".

Según este portal, los hackeos afectaron a líderes de movimientos sociales, periodistas del portal de noticias Walla, empresarios, alcaldes y varios altos cargos de diversos ministerios, además de los asesores de medios de Netanyahu, Topaz Luk y Yonatan Urich.

Tras ello, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, afirmó que "si las informaciones son ciertas, son muy graves", antes de incidir en que herramientas como Pegasus "son importantes en la lucha contra el terrorismo y el crimen grave, pero no están pensadas para un 'phising' generalizado entre los ciudadanos israelíes o las figuras públicas en Israel".

El ya ex fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, anunció el 20 de enero que abrirá una investigación en torno al supuesto uso por parte de la Policía de este 'spyware', mientras que el jefe de la Policía, Kobi Shabtai, reseñó que "no hay y nunca ha habido un escenario en el que la Policía haya violado de forma fundamental y metódica el pacto de defensa no escrito entre ella y los ciudadanos".