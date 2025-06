Israel dice que los residentes de Teherán "pagarán" por los ataques a Tel Aviv y Haifa

By Alexander Cornwell, Parisa Hafezi, Jeff Mason

TEL AVIV/DUBÁI/WASHINGTON, 16 jun (Reuters) - Misiles iraníes alcanzaron Tel Aviv y la ciudad portuaria de Haifa, en Israel, antes del amanecer del lunes, mataron al menos a ocho personas y destruyeron viviendas, lo que ha propiciado que el ministro de Defensa israelí advierta a los residentes de Teherán que "pagarán por ello y pronto".

El riesgo de una escalada del conflicto se cernía sobre la reunión del Grupo de los Siete (G7) en Canadá, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el domingo sus esperanzas de que se pudiera llegar a un acuerdo, aunque no había ninguna señal de disminución de la tensión en el cuarto día de guerra.

Los servicios de emergencia nacionales de Israel elevaron a 23 la cifra de personas fallecidas desde el viernes a causa de los ataques de Irán. Los ataques israelíes en Irán han matado al menos a 224 personas desde el viernes, según el ministro de Sanidad de Irán.

Al menos otras 100 resultaron heridas en Israel durante el bombardeo nocturno, parte de una ola de ataques de Teherán en represalia por los lanzamientos de proyectiles de Israel contra personas y lugares relacionados con los programas nuclear y de misiles balísticos de su archienemigo.

Se estaban llevando a cabo operaciones de búsqueda y localización en Haifa, donde unas 30 personas resultaron heridas, según informaron las autoridades de emergencias, mientras decenas de rescatistas se apresuraban a acudir a las zonas atacadas. Se observaron incendios en una central eléctrica cercana al puerto, informaron medios de comunicación.

Imágenes de vídeo mostraron varios misiles sobre Tel Aviv y se oyeron explosiones allí y sobre Jerusalén. Varios edificios residenciales de un barrio densamente poblado de Tel Aviv quedaron destruidos tras un ataque que hizo saltar por los aires las ventanas de hoteles y otras viviendas cercanas, a solo unos cientos de metros de la sede de la embajada estadounidense en la ciudad. El embajador de Estados Unidos dijo que el edificio sufrió daños menores, pero que no hubo heridos entre el personal.

Guydo Tetelbaun se encontraba en su apartamento de Tel Aviv cuando llegaron las alertas poco después de las 4 de la madrugada, hora local (0100 GMT).

"Como de costumbre, entramos en el (refugio) que hay justo enfrente. Y en cuestión de minutos, la puerta (del refugio) voló por los aires", relató este chef de 31 años.

"Un par de personas entraron ensangrentadas, todas llenas de cortes. Y cuando llegamos al apartamento, después de que se hiciera la calma, vimos que no quedaba mucho...

Las paredes están derrumbadas, ya no hay cristales", añadió.

"Es aterrador porque es muy desconocido. Esto podría ser el principio de algo así que podría durar más, o podría empeorar, o mejorar, esperemos, pero es lo desconocido lo que más asusta."

Los misiles lanzados de antes del amanecer impactaron cerca de Shuk HaCarmel, un popular mercado de Tel Aviv que suele atraer a grandes multitudes de residentes y turistas que compran frutas y verduras frescas, y a bares y restaurantes populares. También fueron alcanzadas una calle residencial de la cercana Petah Tikva y una escuela de la ciudad judía ultraortodoxa de Bnei Brak.

MÉTODO

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que en el último ataque se empleó un nuevo método que hizo que los sistemas de defensa de capas múltiples de Israel se apuntaran unos a otros. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre los ataques. En Israel no se informó de que los misiles interceptores chocaran entre sí. Autoridades israelíes han afirmado en repetidas ocasiones que sus sistemas de defensa no están al 100% y han advertido de que se avecinan días difíciles.

El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo en un comunicado: "El arrogante dictador de Teherán se ha convertido en un cobarde asesino que ataca al frente civil de Israel para disuadir a las FDI de continuar el ataque que está colapsando sus capacidades".

"Los residentes de Teherán pagarán por ello y pronto".

El número de muertos en Irán ascendió al menos a 224, de los cuales el 90% eran civiles, según un portavoz del Ministerio de Sanidad iraní.

Todas las víctimas mortales en Israel son civiles, según autoridades israelíes.

El ejército israelí dijo el lunes por la mañana que había atacado de nuevo centros de mando pertenecientes a la Guardia Revolucionaria y al ejército iraní.

REUNIÓN DE LÍDERES

Los líderes del Grupo de los Siete comenzaron el domingo una reunión en las Montañas Rocosas canadienses en la que se espera que el conflicto entre Israel e Irán sea una de las prioridades.

El canciller alemán, Friedrich Merz, declaró que entre sus objetivos para la cumbre figuran que Irán no desarrolle ni posea armas nucleares, garantizar el derecho de Israel a defenderse, evitar una escalada del conflicto y crear un espacio para la diplomacia.

"Este asunto ocupará un lugar muy destacado en la agenda de la cumbre del G7", declaró Merz a la prensa.

Antes de partir hacia la cumbre el domingo, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le preguntaron qué estaba haciendo para desescalar la situación. "Espero que haya un acuerdo. Creo que es el momento de llegar a un acuerdo", dijo a los periodistas. "A veces tienen que luchar antes". El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró el lunes ante el Parlamento que el país no tiene intención de producir armas nucleares, pero que seguirá ejerciendo su derecho a la energía y la investigación nucleares. Los futuros del crudo Brent subían US$0,70, o un 1%, hasta los US$74,94 por barril en la sesión asiática del lunes, tras haber llegado a subir hasta US$4 anteriormente en la jornada. Aunque el repunte de los precios del petróleo tiene en vilo a los inversores, los mercados bursátiles y de divisas apenas se movían en Asia. "En estos momentos, se trata más de la historia del petróleo que de la de la renta variable", afirmó Jim Carroll, asesor financiero y gestor de carteras de Ballast Rock Private Wealth. "Las acciones en este momento parecen estar aguantando". VETA UN PLAN PARA MATAR A JAMENEI En Washington, dos fuentes estadounidenses dijeron a Reuters que Trump había vetado un plan israelí en los últimos días para matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Cuando se le preguntó sobre el artículo de Reuters, Netanyahu dijo a Fox News el domingo: "Hay mucha información falsa sobre conversaciones que nunca ocurrieron, y no voy a entrar en eso". "Hacemos lo que tenemos que hacer", dijo a "Special Report With Bret Baier" de Fox. Israel comenzó el asalto con un ataque sorpresa el viernes que acabó con la cúpula del mando militar iraní y dañó sus instalaciones nucleares, y dice que la campaña se intensificará en los próximos días. Irán ha prometido "abrir las puertas del infierno" en represalia. Trump ha elogiado la ofensiva de Israel al tiempo que ha negado las acusaciones iraníes de que Estados Unidos haya participado y ha advertido a Teherán de que no amplíe sus represalias para incluir objetivos estadounidenses. Dos fuentes estadounidenses dijeron el viernes que el ejército estadounidense había ayudado a derribar misiles iraníes que se dirigían hacia Israel. El presidente estadounidense ha afirmado en repetidas ocasiones que Irán podría poner fin a la guerra si aceptara imponer duras restricciones a su programa nuclear, que Irán afirma que tiene fines pacíficos pero que, según los países occidentales y el organismo de control nuclear OIEA, podría utilizarse para fabricar una bomba atómica. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo el lunes ante el Parlamento que Teherán no tiene intención de construir armas nucleares, pero que seguirá ejerciendo su derecho a la energía y la investigación nucleares. (Información de Reuters; redacción de Howard Goller, Lincoln Feast y Tom Perry; edición de Saad Sayeed y Gareth Jones; edición en español de Jorge Ollero Castela)