Israel dice que María Corina Machado expresa su apoyo en una llamada a Netanyahu

17 oct (Reuters) - La líder de la oposición venezolana María Corina Machado, recientemente ganadora del Premio Nobel de la Paz, expresó su apoyo a Israel en una llamada telefónica con Benjamín Netanyahu, informó el viernes la oficina del primer ministro.

Machado celebró el regreso de los rehenes israelíes en virtud de un acuerdo de alto el fuego en Gaza y expresó su reconocimiento por los esfuerzos de Israel contra Irán, país al que calificó de amenaza para ambos países, según el comunicado.

Netanyahu felicitó a Machado por el Nobel y elogió sus esfuerzos por promover la democracia y la paz.

Machado se ha comprometido a trasladar la embajada de Venezuela en Israel a Jerusalén si su movimiento llega al poder, alineándose con otros líderes latinoamericanos que han adoptado posturas pro-Israel, incluido el presidente de Argentina, Javier Milei, y el exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro.

La mayoría de los países tienen sus embajadas en Tel Aviv, evitando Jerusalén, que los palestinos también reclaman como capital de un futuro Estado independiente.

Machado ha buscado desde hace tiempo estrechar lazos con Israel y Netanyahu, posicionándose en la vereda opuesta del actual Gobierno de Venezuela, que mantiene relaciones con Irán y otros adversarios del Estado judío.

Un portavoz de Machado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Howard Goller. Editado en español por Javier Leira)