Israel dice que mató a 13 terroristas de Hamás en bombardeo el martes en campo de refugiados en Líbano

El ejército israelí afirmó el viernes que mató a 13 terroristas de Hamás cuando bombardeó el martes el campo de refugiados palestinos de Ain al Hilweh, a las afueras de la ciudad de Sidón en Líbano.

Las autoridades libanesas afirmaron el martes que 13 personas habían muerto en el ataque, pero no precisaron su identidad.

Trece terroristas de Hamás fueron eliminados en este bombardeo, entre ellos Jauad Sidaoui, implicado en la formación de terroristas destinada a realizar ataques contra Israel y sus soldados a partir del territorio libanés, escribió el ejército en un comunicado.

El ejército israelí no respondió inmediatamente a una pregunta de AFP que pedía dar los nombres de las otras 12 personas muertas.

El movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, calificó el bombardeo de horrible masacre y dijo que causó la muerte de varios civiles inocentes. También publicó un texto con las fotos de 13 hombres de aspecto juvenil.

El ejército israelí anunció el martes que el bombardeo tuvo como objetivo a terroristas en operación, en un campamento de entrenamiento de Hamás.

Las acusaciones [de Israel] según las cuales el objetivo atacado sería un complejo de entrenamiento perteneciente al movimiento solo son puras calumnias [y buscan] justificar su agresión criminal e incitar al odio contra los campamentos y nuestro pueblo palestino, denunció Hamás el martes.

El grupo palestino aseguró no tener ninguna instalación militar en los campamentos palestinos en Líbano.

