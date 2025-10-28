Israel dice que mató a tres milicianos palestinos en una redada en Cisjordania

JERUSALÉN (AP) — Las autoridades israelíes dijeron que habían matado a tres milicianos palestinos la madrugada del martes durante una operación en la parte norte de la Cisjordania ocupada.

La policía israelí dijo que los tres hombres fueron abatidos al salir de una cueva cerca de Yenín, una ciudad en el norte de Cisjordania conocida como un bastión miliciano. El ejército israelí afirmó en un comunicado que los milicianos "participaron en actividades terroristas en Yenín", pero no dio más detalles.

Dos hombres fueron abatidos en la primera ráfaga de disparos. El tercero, que resultó herido, fue asesinado poco después, según el ejército israelí.

Un comunicado anterior indicó que el ejército israelí llevó a cabo un ataque aéreo poco después para destruir la cueva. El ejército confirmó un ataque aéreo en la zona, pero no proporcionó más detalles.

Israel ha intensificado su actividad militar en la Cisjordania ocupada desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Israel afirma que las operaciones han reprimido a los milicianos en Cisjordania. Sin embargo, los palestinos y los grupos de derechos humanos dicen que también han muerto decenas de civiles no involucrados, mientras que decenas de miles de personas han sido desplazadas de sus hogares.

El alto el fuego mediado por Estados Unidos en Gaza se ha mantenido desde que comenzó el 10 de octubre. Tarde el lunes, el ejército israelí informó que los restos de otro rehén habían sido devueltos a Israel según lo estipulado en el acuerdo.

Desde que comenzó la tregua, Hamás ha devuelto los restos de 16 rehenes a Israel. Otros 12 cuerpos aún deben ser recuperados en Gaza y entregados.

A cambio de los rehenes muertos devueltos, Israel ha entregado hasta ahora a Gaza 195 cuerpos palestinos, menos de la mitad de los cuales han sido identificados.

El lunes, 41 cuerpos no identificados fueron enterrados en la ciudad de Gaza de Deir al-Balah y se celebró un funeral en Israel para el rehén asesinado Yossi Sharabi, cuyos restos fueron devueltos a principios de este mes.

Durante el fin de semana, Egipto desplegó un equipo de expertos y equipo pesado para ayudar a buscar los cuerpos de los rehenes que aún están en Gaza. Ese trabajo continuó el lunes en Jan Yunis.

Los últimos 20 rehenes vivos fueron devueltos a Israel cuando comenzó el alto el fuego, y a cambio Israel liberó a aproximadamente 2000 prisioneros palestinos.

La mayoría de los liberados fueron capturados en Gaza por tropas israelíes durante la guerra de dos años y han sido retenidos sin cargos.

Entre los liberados también se encontraban 250 palestinos sentenciados a penas de prisión, la mayoría de ellos condenados por ataques mortales contra israelíes durante décadas, según el Ministerio de Justicia de Israel.

