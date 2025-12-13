Israel dice que mató a un responsable militar de Hamás en un bombardeo en Gaza

Israel afirmó este sábado que mató a un alto responsable del brazo militar del movimiento islamista palestino Hamás en un bombardeo en la Franja de Gaza.

"En respuesta a la activación de un objeto explosivo de Hamás que hirió a nuestras fuerzas hoy (...), el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz ordenaron la eliminación del terrorista Raad Saad", indicaron en un comunicado conjunto.

El ejército israelí lo describió como "uno de los arquitectos" del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.

También afirmó que era el jefe de la sede de producción de armas del brazo militar de Hamás y que dirigía el "fortalecimiento militar" del grupo.

Fuentes de la familia de Raad Saad confirmaron su muerte a la AFP y señalaron que el funeral será el domingo.

El ejército israelí dijo que dos soldados de la reserva resultaron heridos levemente "como resultado de la detonación de un objeto explosivo durante una operación" en el sur de Gaza.

La Defensa Civil y fuentes médicas del territorio palestino, controlado por Hamás, indicaron previamente a la AFP que un bombardeo israelí mató a cinco personas en el distrito de Tel al Hawa, en el suroeste de Ciudad Gaza.

Al ser contactado por la AFP el sábado, el ejército no dijo si el bombardeo reportado en Tel al Hawa fue el mismo mencionado en un comunicado anterior, donde se anunciaba la muerte de Raad Saad.

El cese el fuego entre Hamás e Israel entró en vigor el 10 de octubre, pero sigue siendo frágil y las partes se acusan mutuamente de violación de los términos.

Mahmud Bassal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, dijo que cinco personas murieron luego de que "un vehículo civil" fue impactado cerca de Nabulsi, en Tel al Hawa.

Bassal dijo que los cuerpos fueron llevados al hospital Al-Shifa luego de que "aviones israelíes bombardearon el vehículo civil con tres misiles, causando su incendio y la destrucción".

El departamento de emergencias del hospital confirmó a la AFP la llegada de los cinco cuerpos y agregó que 25 personas resultaron heridas.