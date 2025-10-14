Israel dice que paso fronterizo entre Egipto y Gaza cerrará hasta el miércoles; reduce ayuda

JERUSALÉN, 14 oct (Reuters) - El paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto permanecerá cerrado hasta el miércoles y se reducirá el flujo de ayuda al enclave palestino, dijeron el martes tres funcionarios israelíes.

La decisión se conoce después de que el grupo militante palestino Hamás no entregó los cuerpos de los rehenes que mantiene en su poder como parte del nuevo acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, dijeron funcionarios, sin dar más detalles sobre la duración de la medida.

Hamás indicó antes que la recuperación de los cuerpos de algunos rehenes muertos podría llevar más tiempo, ya que no se conocen todos los lugares de enterramiento entre la enorme cantidad de escombros en Gaza. (Reportaje de Maayan Lubell; redacción de Jaidaa Taha; edición en español de Javier López de Lérida)