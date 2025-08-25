Israel dice que reducirá tropas en Líbano si Beirut toma medidas para desarmar a Hezbolá

(Cambia titular y procedencia, reformula con Israel diciendo que reduciría sus fuerzas en Líbano si se toman medidas para desarmar a Hezbolá)

JERUSALÉN, 25 ago (Reuters) -

Israel señaló el lunes que reduciría su presencia militar en el sur de Líbano si las fuerzas armadas libanesas tomaban medidas para desarmar al grupo miliciano chií Hezbolá, respaldado por Irán.

El anuncio de la oficina del primer ministro israelí se produjo un día después de que Benjamin Netanyahu se reuniera con el enviado estadounidense Tom Barrak, que ha estado muy implicado en un plan que desarmaría a Hezbolá y retiraría las fuerzas israelíes de Líbano.

"Si las Fuerzas Armadas libanesas dan los pasos necesarios para llevar a cabo el desarme de Hezbolá, Israel adoptará medidas recíprocas, incluida una reducción gradual" por parte del ejército de Israel, declaró la oficina del primer ministro israelí.

La declaración no decía explícitamente si las fuerzas israelíes se retirarían totalmente de las cinco posiciones que mantienen en Líbano.

El ejército israelí ha mantenido su presencia en el sur del Líbano, cerca de la frontera, desde que en noviembre acordó con Hezbolá un alto el fuego respaldado por Estados Unidos.

Israel debía retirar sus fuerzas en el plazo de dos meses y las fuerzas armadas libanesas debían asumir el control del sur del país, territorio que ha sido durante mucho tiempo un bastión de Hezbolá.

Este mes, el gabinete libanés encargó al ejército la elaboración de un plan para establecer el control estatal sobre las armas antes de diciembre, un desafío a Hezbolá, que ha rechazado los llamamientos al desarme.

La oficina del primer ministro describió la decisión del gabinete libanés de respaldar la medida como una decisión trascendental. Israel está "dispuesto a apoyar a Líbano en sus esfuerzos por desarmar a Hezbolá", afirma el comunicado, sin precisar qué tipo de apoyo podría proporcionar.

Barrak, embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial para Siria, ha afirmado que Israel debe cumplir el plan de desarme de Hezbolá, lo que supondría la retirada de las fuerzas israelíes.

El ejército israelí sigue llevando a cabo ataques aéreos periódicos en Líbano que, según afirma, tienen como objetivo milicianos de Hezbolá e instalaciones utilizadas por el grupo para almacenar armas.

Facciones palestinas en Líbano entregaron algunas armas a las fuerzas armadas la semana pasada como parte del plan de desarme. (Información de Alexander Cornwell; edición de Peter Graff; edición en español de Paula Villalba y María Bayarri Cárdenas)