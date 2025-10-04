Israel dice que se prepara para la liberación de los rehenes tras la respuesta de Hamás

Israel anunció el sábado que se prepara para una rápida liberación de los rehenes retenidos por Hamas, tras la respuesta positiva de ese movimiento islamista palestino al plan de paz para Gaza propuesto por Donald Trump.

"A la luz de la respuesta de Hamas, Israel se está preparando para la implementación inmediata de la primera fase del plan de Trump para la liberación de todos los rehenes", indicó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado.

"Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que coinciden con la visión del presidente Trump", añadió el texto.

