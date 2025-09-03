Israel dice que su nuevo satélite espía en órbita supone "un mensaje a los enemigos"

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha afirmado este miércoles que el satélite espía puesto en órbita el martes por las autoridades supone "un mensaje a los enemigos", antes de recalcar que los mismos están "bajo vigilancia en todo momento" a través de este tipo de capacidades, en medio del conflicto en Oriente Próximo.

"El lanzamiento ayer del satélite 'Ofek 19' es un logro al máximo nivel global. Pocos países tienen estas capacidades", ha afirmado en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha subrayado que "también supone un mensaje a todos los enemigos".

"Allá donde están, mantenemos en todo momento nuestros ojos sobre ellos, en cualquier situación", ha argumentado.

Así, ha ensalzado los trabajos "de todos los implicados en este acontecimiento" y ha incidido en que "el mensaje a los pueblos de la región es que hay que cooperar con estas capacidades para un futuro común para todos".

"Israel tiene capacidad para ser una potencia líder en el campo espacial, un lugar en el que el cerebro pesa más que el peso de la población o el tamaño del territorio", ha zanjado.

Israel, que se unió al grupo de países con capacidades espaciales en 1988 con el lanzamiento de su primer satélite 'Ofek', se encuentra sumido en una ofensiva militar contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, al tiempo que ha lanzado desde entonces ataques a diversa escala contra Líbano, Siria, Yemen e Irán.