Israel dice que su operación busca que Yenín "no sea un lugar seguro" para "terroristas"

El Ejército israelí habla de "actividad a gran escala" para "cambiar la atmósfera" ante el aumento los ataques en los últimos meses

MADRID, 3 Jul. 2023 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha afirmado este lunes que el objetivo de la operación lanzada en las últimas horas en la ciudad cisjordana de Yenín (norte) es garantizar que la localidad "no es un lugar seguro" para los "terroristas", si bien ha señalado que "no es la gran operación que todo el mundo estaba esperando" ante el repunte de la violencia durante los últimos meses.

Fuentes militares israelíes han manifestado en declaraciones concedidas a Europa Press que "un gobierno democrático y normal no puede quedarse de brazos cruzados" ante la amenaza que supone la situación en Yenín. "Es una situación intolerable", han apuntado.

"Esta no es la gran operación que todo el mundo estaba esperando. Hace 20 años, a principios de los 2000, hubo una verdadera operación a gran escala en Yenín, con carros de combate en las calles y miles de soldados yendo casa por casa buscando y matando a terroristas. No es el caso en esta situación", han argumentado

"Es una actividad a gran escala que incluye aproximadamente a una brigada y apoyo aéreo", han dicho, si bien han reconocido que "es una actividad bastante grande". "Esperamos que alcance buenos logros y permita que haya más tiempo sin ataques terroristas", han señalado, antes de confirmar que hasta el momento se ha saldado con alrededor de 50 "terroristas "detenidos y ocho muertos.

Así, han recalcado que "el hecho de que se haya entrado con tantas fuerzas y se haya detenido a tanta gente e incautado tantas armas cambiará la atmósfera en el campamento (de refugiados) de Yenín", al tiempo que han incidido en que se busca garantizar que la zona "no sea un lugar seguro" y que no haya este tipo de sitios en Cisjordania.

Estas fuentes han destacado que las autoridades israelíes tienen como objetivo "encontrar y llevar ante la Justicia a los terroristas" y han argumentado que "cuando (estas personas) lo tengan claro, se reducirá su voluntad de llevar a cabo ataques". "Si saben que tienen un lugar donde esconderse, les anima a llevar a cabo ataques terroristas", han indicado.

De esta forma, han aseverado que la operación cuenta con "objetivos específicos", que son "capturar a tantos terroristas como sea posible, incautar tantas armas como sea posible y destruir tantas infraestructuras terroristas como sea posible".

Entre estas infraestructuras figuran centros de mando y control como el bombardeado en las últimas horas, centros de "fabricación de armas" y almacenes de armamento y explosivos. "Espero que se logre un cambio", han dicho, antes de afirmar que es poco probable que se trate de una "operación abierta que pueda durar meses".

"Puede durar unas horas y terminar esta tarde o puede durar unos días. Tiene objetivos muy específicos y se fundamenta en información de Inteligencia muy precisa", han manifestado, antes de destacar que "lo más probable es que haya terminado en 24 horas".

"No estamos intentando quedarnos allí ni retener territorio. Buscamos lograr los objetivos, detener a los terroristas, incautar armas y salir", han señalado, sin querer pronunciarse sobre si una operación a mayor escala sería necesaria en un futuro. "¿Se necesitará otra operación en el futuro? Quizá", han apuntado.

"tierra de nadie"

En este sentido, han apuntado que la ciudad "se ha convertido en una especie de tierra de nadie, en un lugar al que van todos los ríos", antes de explicar que por estos "ríos" se refiere a flujos de armas, dinero y "terroristas". Así, han dicho que este "río de armas" va desde Jordania, Egipto y Líbano a Cisjordania a través de redes de contrabando y han especificado que "muchas" acaban en Yenín.

"Hay también un río de dinero. Dinero de Irán, que está financiando y animando el terrorismo con su dinero. Dinero de Hamás y Yihad Islámica que va a Cisjordania", han manifestado, antes de incidir en que en el campamento de refugiados de Yenín "hay cientos de terroristas que buscan armas y formas de atacar a civiles israelíes".

"Todo esto ha creado una atmósfera, en una zona en la que no hay gobierno, no hay ley ni orden, no hay nadie que aplique la ley y el orden, lo que anima a los jóvenes y a la gente a llevar a cabo ataques terroristas", han argüido, antes de recalcar que "esto pasa desde hace bastante tiempo, pero en los últimos meses ha habido un enorme aumento del número de armas y terroristas".

Así, han recordado que en lo que va de año se han registrado 50 ataques armados por parte de palestinos desde el campamento, antes de reconocer que existe la posibilidad de "una respuesta de algún tipo" por parte de Hamás y Yihad Islámica "en la Franja de Gaza u otros frentes".

Por ello, el Ejército de Israel "ha reforzado las tropas en Cisjordania" ante posibles ataques en las próximas horas o días. "Las tropas y (el sistema de defensa antiaérea) la 'Cúpula de Hierro' están totalmente desplegados en el sur y el norte de cara a una posible respuesta que espero que no llegue", han zanjado.

"un duro golpe"

Por su parte, ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha asegurado que el Ejército ha dado "un duro golpe" a las "organizaciones terroristas" con la operación. "Durante las últimas horas hemos dado un duro golpe a las organizaciones terroristas en Yenín y hemos obtenido unos logros operativos impresionantes", ha dicho, antes de asegurar que la operación "progresa según lo planeado".

Asimismo, ha destacado que los militares "recibirán apoyo total para hacer lo que sea necesario y operar por tierra y aire para proteger a los ciudadanos de Israel y preservar una libertad total de acción (en Cisjordania)", según el diario israelí 'The Times of Israel'.

En esta línea, el asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, ha incidido en que "Yenín se ha convertido en una 'ciudad santuario' para operativos terroristas". "Los datos de Inteligencia recabados indican que hay un esfuerzo de Irán y sus agentes, Hamás y Yihad Islámica, para trasladar mucho dinero y armas a los terroristas", ha argüido.

"El Ejército y las fuerzas de seguridad están trabajando para atacar a operativos terroristas, laboratorios de explosivos y centros de fabricación de cohetes, a raíz de una información de Inteligencia precisa y de gran calidad, con el objetivo de evitar dañar en lo posible a los que no estén implicados", ha argumentado.

Por su parte, el ex primer ministro israelí y líder del partido opositor Yesh Atid, Yair Lapid, ha respaldado la operación. "Estamos detrás vuesto", ha apuntado en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter, en una línea similar a la expresada por el exministro de Defensa y líder del partido Unidad Nacional, Benjamin Gantz, que ha agregado que "toda acción decidida y responsable por parte del Gobierno recibirá un apoyo total", en medio de las denuncias del Gobierno palestino, que ha reclamado una "acción internacional urgente" para detener "inmediatamente" la "bárbara agresión" del Ejército de Israel en Yenín.

Las tensiones han repuntado especialmente desde el 19 de junio, cuando una redada del Ejército de Israel en Yenín se saldó con siete palestinos muertos --incluidos dos menores-- y más de 90 heridos, operación en la que se llevaron a cabo bombardeos con helicópteros por primera vez desde el fin de la Segunda Intifada hace cerca de dos décadas. Apenas un día después, cuatro israelíes murieron en un ataque cerca del asentamiento de Eli.

En este contexto, cientos de colonos llevaron a cabo ataques contra localidades cisjordanas, sucesos que se saldaron con la muerte de un palestino, mientras que el Ejército israelí mató a tres palestinos --miembros de Yihad Islámica y del brazo armado de Al Fatá-- en un ataque con dron cerca de Yenín. Este ataque selectivo fue igualmente el primero de este tipo en Cisjordania desde el fin de la Segunda Intifada.

