Israel dice que un dron lanzado desde Yemen dejó 22 heridos en el balneario de Eilat

La ciudad costera israelí de Eilat, en el mar Rojo, fue alcanzada el miércoles por un dron disparado desde Yemen, informó el ejército israelí, y los servicios de emergencia reportaron 22 heridos, dos de ellos en estado grave.

Es la segunda vez que Eilat, en el extremo sur de Israel, es alcanzada por un dron extranjero en menos de una semana, según las autoridades israelíes.

"Los terroristas hutíes se niegan a aprender las lecciones de lo que le ocurrió a Irán, Líbano y Gaza", declaró en X el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, en referencia a los rebeldes yemeníes aliados de Irán que han intensificado los ataques contra Israel.

"Lo aprenderán por las malas", advirtió. "Quien haga daño a Israel será golpeado siete veces más fuerte".

Según la radio y televisión pública israelí, el dron explotó cerca de un hotel.

"El dron cayó en el centro de la ciudad de Eilat", indicó la policía en un comunicado, mencionando "daños materiales" sin aportar más detalles.

El Magen David Adom, equivalente israelí de la Cruz Roja, dijo haber atendido y evacuado a 22 heridos, dos de ellos en estado grave: un hombre de unos sesenta años que sufrió heridas en las extremidades por esquirlas y otro de unos treinta años con lesiones en el pecho.

Varios videos, cuya autenticidad no pudo ser confirmada de inmediato por la AFP, circularon en redes sociales mostrando un dron acercándose en el cielo frente a la costa de Eilat antes de una explosión detrás del cinturón de hoteles frente al mar.

Más temprano, el ejército israelí había indicado que las sirenas de alerta sonaron en Eilat tras la detección de una aeronave que se aproximaba desde Yemen, y que "los intentos de intercepción" fallaron.

Estos hechos ocurrieron mientras Israel celebraba el segundo día de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, una época donde los hoteles suelen estar llenos en Eilat.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, los rebeldes hutíes han intensificado los lanzamientos de misiles y drones hacia Israel, así como los ataques contra buques mercantes frente a Yemen, afirmando actuar en solidaridad con los palestinos.

En represalia, Israel ha llevado a cabo varias series de ataques mortíferos en Yemen, apuntando a puertos, centrales eléctricas y el aeropuerto internacional de Saná.

