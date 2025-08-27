Israel dispondrá en próximos días de más información sobre mortífero ataque a un hospital: enviado ONU
Por Michelle Nichols
NACIONES UNIDAS, 27 ago (Reuters) - El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó el miércoles que en los "próximos días" habrá más información sobre el ataque del lunes contra el hospital Nasser de Gaza, en el que murieron al menos 20 personas, entre ellas cinco periodistas.
"Todavía estamos investigando los detalles de ese incidente, por lo que en los próximos días tendremos más información al respecto", declaró Danon a la prensa.
"Nuestro objetivo es luchar contra los terroristas, no contra los periodistas, ni contra nadie que no esté implicado en el terrorismo", añadió. (Reportaje de Michelle Nichols, Editado en español por Juana Casas)
