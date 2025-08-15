Israel: División de FDI contra periodistas palestinos

La "célula de legitimación" -así se llamó- se creó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 para recopilar información que pudiera reforzar la imagen de Israel y obtener el apoyo diplomático y militar de aliados clave, según el informe, que cita tres fuentes de inteligencia.

Según el reporte, en al menos un caso, la unidad tergiversó la información para describir falsamente a un periodista como militante, una designación que en Gaza se considera, de hecho, una sentencia de muerte. La etiqueta fue invertida antes del ataque, según una de las fuentes.

A principios de esta semana, Israel asesinó al periodista de Al Jazeera Anas al-Sharif y a tres colegas en su improvisada sala de redacción, tras afirmar que Sharif era un comandante de Hamás. Los asesinatos centraron la atención mundial en los peligros extremos que enfrentan los periodistas palestinos en Gaza y en los esfuerzos de Israel por manipular la cobertura mediática de la guerra.

A los periodistas extranjeros se les ha prohibido la entrada a Gaza, salvo algunos viajes breves y estrictamente controlados por el ejército israelí, que impone restricciones que incluyen la prohibición de hablar con palestinos.

Los periodistas palestinos que informan desde el terreno son los que corren mayor riesgo en el mundo, con más de 180 muertos por ataques israelíes en menos de dos años, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Israel llevó a cabo 26 asesinatos selectivos de periodistas en ese período, según el CPJ, calificándolos de asesinatos.

Israel ha presentado un expediente poco convincente con pruebas no verificadas sobre los supuestos vínculos de Sharif con Hamás, y no ha abordado cómo habría compaginado un puesto de mando militar con sus responsabilidades habituales de radiodifusión en uno de los lugares más vigilados del planeta.

Israel no intentó justificar el asesinato de sus tres colegas.

Fuentes de inteligencia informaron a la revista +972 que la "célula de legitimación" trabajaba para socavar el trabajo de los periodistas palestinos, así como su estatus de protección bajo el derecho internacional.

Los agentes estaban ansiosos por encontrar a un periodista al que pudieran vincular con Hamás, porque estaban convencidos de que los periodistas con sede en Gaza estaban "manchando el nombre [de Israel] ante el mundo", según una fuente.

En al menos un caso, tergiversaron las pruebas para afirmar falsamente que un reportero era un militante encubierto, según dos fuentes, aunque la designación se revocó antes de que se ordenara el ataque. (ANSA).