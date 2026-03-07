Israel e Irán intercambian más ataques, presidente iraní es criticado por pedir disculpas

Por Maya Gebeily, Humeyra Pamuk y Alexander Cornwell

BEIRUT/WASHINGTON/TEL AVIV, 7 mar (Reuters) - Israel e Irán intercambiaron más ataques mientras la guerra en Oriente Medio entraba en su segunda semana el sábado, y el presidente iraní pidió disculpas a los países vecinos en un intento por calmar los ánimos en el Golfo que despertó críticas de los partidarios de la línea dura en su país.

"Pido disculpas personalmente a los países vecinos que se han visto afectados por las acciones de Irán", declaró el presidente iraní Masoud Pezeshkian, instándoles a no unirse a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Rechazó la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de que la República Islámica se rindiera incondicionalmente calificándola de "un sueño", pero afirmó que su consejo de liderazgo temporal había acordado suspender los ataques contra los países vecinos a menos que los ataques contra Irán se originaran en su territorio.

No obstante, Trump calificó la disculpa de Irán como una rendición, al tiempo que afirmó que el país sería «golpeado muy duramente» el sábado y advirtió de que Estados Unidos podría ampliar sus ataques.

IRÁN AFIRMA QUE SU OBJETIVO ERAN LAS BASES ESTADOUNIDENSES

Los comentarios de Pezeshkian causaron un revuelo político en Irán, lo que llevó a su oficina a reiterar que el ejército iraní respondería con firmeza a los ataques desde las bases estadounidenses en la región.

Horas más tarde, el presidente repitió su declaración en las redes sociales, pero omitió la disculpa de su discurso que había enfurecido a los partidarios de la línea dura, entre ellos la poderosa Guardia Revolucionaria.

Hamid Rasai, un clérigo y legislador de línea dura, escribió en X: "Sr. Pezeshkian, su postura fue poco profesional, débil e inaceptable".

Un antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria denunció la idea de una disculpa en una declaración en las redes sociales.

El jefe del poder judicial, Mohseni-Ejei, miembro radical del consejo de tres miembros que ostenta temporalmente los poderes del líder supremo, afirmó que el territorio de algunos países de la región se estaba utilizando, de forma abierta y secreta, para lanzar ataques contra Irán, y que los ataques de represalia continuarían.

Horas después del anuncio de Pezeshkian, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que sus drones habían atacado un centro de combate aéreo estadounidense en la base aérea de Al Dhafra, cerca de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Reuters no pudo verificar de forma independiente esa información.

Las autoridades de Dubái dijeron que un hombre asiático murió en la zona occidental de Al Barsha después de que los restos de una interceptación aérea cayeran sobre un vehículo. Anteriormente, la aerolínea Emirates suspendió brevemente los vuelos hacia y desde Dubái, y las autoridades citaron un incidente menor como resultado de la caída de escombros tras una interceptación.

Las autoridades de Dubái también dijeron que los escombros de una tercera interceptación causaron un incidente menor en la fachada de una torre en la Marina de Dubái y que no se reportaron heridos.

La Guardia Revolucionaria también atacó a las fuerzas estadounidenses en una base de Baréin, según informaron los medios de comunicación estatales iraníes. También se escucharon explosiones en Doha, según un testigo de Reuters.

LOS ESTADOS DEL GOLFO, ATACADOS POR DRONES Y MISILES

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ya se ha extendido más allá de las fronteras iraníes, ya que Teherán ha respondido atacando a Israel y a los Estados árabes del Golfo que albergan instalaciones militares estadounidenses, e Israel ha lanzado nuevos ataques en el Líbano después de que la milicia Hezbolá, alineada con Irán, disparara a través de la frontera.

Los Estados del Golfo expresaron su indignación por el hecho de que su infraestructura civil —hoteles, puertos e instalaciones petroleras— fuera atacada a pesar de no haber participado en los ataques de Estados Unidos e Israel.

Los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Baréin, Omán, Arabia Saudí e Irak han informado de ataques con drones o misiles durante la última semana.

"Los Emiratos Árabes Unidos tienen la piel gruesa y la carne amarga: no somos una presa fácil", declaró el viernes el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, durante una visita a los heridos en los ataques.

Las declaraciones se emitieron el sábado en la televisión de Abu Dabi y fueron sus primeras declaraciones públicas desde los ataques iraníes contra el Golfo.

(Reportaje de Maya Gebeily en Beirut, Humeyra Pamuk en Washington, Pesha Magid en Jerusalén y las oficinas de Reuters; redacción de Himani Sarkar y William Maclean; edición de William Mallard y Alex Richardson, Editado en español por Juana Casas)