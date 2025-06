Israel e Irán se bombardean mutuamente, Trump dice que el conflicto puede acabar fácilmente

Por Maayan Lubell y Parisa Hafezi

JERUSALÉN/DUBAI, 15 jun (Reuters) - Israel e Irán lanzaron nuevos ataques entre sí durante la noche del domingo, causando la muerte de decenas de personas, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el conflicto podría terminar fácilmente al tiempo que advirtió a Teherán que no atacara ningún objetivo estadounidense.

Los equipos de rescate israelíes peinaron los escombros de los edificios residenciales destruidos en los ataques, utilizando linternas y perros rastreadores para buscar supervivientes después de que al menos 10 personas, incluidos niños, murieran, dijeron las autoridades.

Irán ha dicho que al menos 138 personas han muerto en el ataque de Israel desde el viernes, incluidas 60 el sábado, la mitad de ellas niños, cuando un misil derribó un bloque de apartamentos de 14 plantas en Teherán.

El ejército israelí advirtió a los iraníes que viven cerca de las instalaciones de armas que evacuaran después de que tanto el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como Trump dijeran que los ataques de Israel se intensificarían y no disminuirían.

Un funcionario dijo que Israel todavía tenía una larga lista de objetivos en Irán y se negó a decir cuánto tiempo continuaría la ofensiva. Los puntos atacados el sábado por la noche incluían dos sitios de combustible de "doble uso" que apoyaban operaciones militares y nucleares, dijo.

Trump ha elogiado la ofensiva de Israel al tiempo que ha negado las acusaciones iraníes de que Estados Unidos haya participado en ella. Ha advertido a Teherán de que no amplíe sus represalias para incluir instalaciones o intereses estadounidenses.

"Si somos atacados de cualquier modo, forma o manera por Irán, toda la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas estadounidenses caerán sobre ustedes a niveles nunca vistos", dijo en un mensaje en Truth Social.

"Sin embargo, podemos llegar fácilmente a un acuerdo entre Irán e Israel, y poner fin a este sangriento conflicto".

Estados Unidos había estado negociando con Irán para tratar de asegurar un compromiso para restringir severamente su programa nuclear, que Irán dice que es puramente civil, pero que Israel ve como una amenaza existencial debido a su potencial armamentístico.

Trump no dio detalles de ningún posible acuerdo.

Irán incumple sus obligaciones nucleares El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, dijo que los ataques de Israel habían tenido como objetivo sabotear esas conversaciones, que debían reanudarse el domingo en Omán antes de ser canceladas. Afirmó que la ofensiva contaba con el apoyo de Estados Unidos y que Irán sólo actuaba en defensa propia. Israel, que no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y del que se cree que posee armas nucleares, afirma que su objetivo es impedir que Irán desarrolle armas atómicas y eliminar su capacidad para lanzar misiles balísticos. El jueves, el Organismo Internacional de la Energía Atómica declaró que Irán había incumplido sus obligaciones en virtud del TNP. Funcionarios israelíes han reconocido que es poco probable que los ataques detengan por completo el programa, pero han expresado su esperanza de que puedan propiciar un acuerdo global entre Estados Unidos e Irán. Irán declaró que Israel había atacado el depósito de petróleo de Shahran, en la capital, pero que la situación estaba bajo control. La agencia de noticias semioficial Tasnim afirmó que Israel había atacado el domingo una refinería de petróleo cerca de la capital, provocando un incendio, y el ministerio de Defensa iraní, causando daños menores. También informó de la detención de dos personas en la provincia de Alborz acusadas de pertenecer a la agencia de inteligencia israelí Mossad. En Israel, la última oleada de ataques iraníes comenzó poco después de las 23.00 horas del sábado (2000 GMT), cuando sonaron las sirenas antiaéreas en Jerusalén y Haifa, enviando a un millón de personas a los refugios antiaéreos. Hacia las 2330 GMT del sábado, el ejército advirtió de la llegada de otra andanada de misiles e instó de nuevo a los residentes a refugiarse. Las explosiones resonaron en Tel Aviv y Jerusalén mientras los misiles surcaban los cielos y se desplegaban cohetes interceptores. Los hutíes, alineados con Irán y que controlan la mayor parte de Yemen, dijeron que habían lanzado misiles balísticos hacia Jaffa, cerca de Tel Aviv, la primera vez que un aliado de Irán se ha unido a la refriega. En otros tiempos, Irán podía esperar el apoyo militar de fuerzas aliadas en Gaza, Líbano e Irak. Sin embargo, 20 meses de guerra contra la milicia de Hamás en Gaza y el conflicto del año pasado con Hezbolá en Líbano han diezmado a los representantes regionales más fuertes de Teherán, reduciendo sus opciones de represalia. MISIL IRANÍ ALCANZA EDIFICIOS RESIDENCIALES Las autoridades israelíes dijeron que al menos 10 personas habían muerto durante la noche, entre ellas tres niños, y más de 140 habían resultado heridas por misiles que habían impactado contra viviendas en el norte y el centro de Israel. En la ciudad de Tamra, en el norte de Israel, murieron cuatro mujeres, entre ellas una madre y sus dos hijas. Al menos seis personas murieron por un misil iraní que alcanzó un grupo de edificios residenciales, entre ellos apartamentos de varias plantas, en la ciudad de Bat Yam. Shmuel Bar David, de 62 años, regresó brevemente a lo que quedaba de su casa allí. "Llevo 35 años viviendo aquí", dijo, y añadió que su familia había sobrevivido "de milagro". En total, al menos 13 personas han muerto en Israel y más de 350 han resultado heridas desde que Irán lanzó sus ataques de represalia. En el primer ataque aparente contra la infraestructura energética iraní, Tasnim dijo que Irán había suspendido parcialmente la producción en South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo, después de que un ataque israelí provocara un incendio allí el sábado. South Pars, situado frente a la provincia meridional iraní de Bushehr, es la fuente de la mayor parte del gas producido en Irán. El temor a una posible interrupción de las exportaciones de petróleo de la región ya había hecho subir los precios del crudo un 9% el viernes, a pesar de que Israel no impactó la industria petrolera y gasística iraní el primer día de sus ataques. (Reportaje de Reuters; Redacción de Jonathan Spicer; Edición de Daniel Wallis, Raju Gopalakrishnan, Lincoln Feast y Kevin Liffey, Editado en español por Juana Casas)