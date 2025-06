Israel e Irán siguen intercambiando ataques, avivan temor de conflicto mayor

Por Alexander Cornwell, Parisa Hafezi y Steve Holland

TEL AVIV/DUBÁI, 14 jun (Reuters) - Israel e Irán se lanzaron nuevos ataques mutuos durante la madrugada del domingo, avivando el temor a un conflicto más amplio después de que el Estado judío ampliara su campaña sorpresa con un ataque contra el mayor yacimiento de gas del mundo.

Teherán suspendió las conversaciones nucleares que, según Washington, eran la única forma de detener los bombardeos israelíes, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que los ataques no eran nada en comparación con lo que Irán vería en los próximos días.

El Ejército israelí dijo que Irán había lanzado más misiles hacia su territorio a última hora del sábado y que estaba trabajando para interceptarlos. Agregó que estaba atacando objetivos militares en Teherán.

Varios proyectiles fueron visibles en el cielo nocturno de Jerusalén a última hora del sábado. Las sirenas antiaéreas no sonaron en la ciudad, pero sí en Haifa, en el norte de Israel.

El servicio de ambulancias israelí informó que una mujer de unos 20 años había muerto y otras 13 personas habían resultado heridas tras el impacto de un misil contra una casa en el norte de Israel.

La prensa israelí dijo que tres personas habían muerto en un ataque en Tamra, una ciudad predominantemente palestina.

Irán dijo que el depósito de petróleo de Shahran, en Teherán, había sido blanco de un ataque israelí, pero que la situación estaba bajo control, y que se había producido un incendio tras un ataque contra una refinería cerca de la capital.

Los ataques israelíes también alcanzaron el edificio del Ministerio de Defensa iraní en Teherán, causando daños menores, informó el domingo la agencia de noticias iraní Tasnim.

La Guardia Revolucionaria iraní declaró que misiles y aviones no tripulados habían atacado infraestructuras energéticas e instalaciones de producción de combustible para aviones de combate israelíes. Advirtió que los ataque serán "más extensos" si Israel continúa con sus hostilidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a Irán de que se avecinan cosas mucho peores. Dijo que no era demasiado tarde para detener la campaña israelí, pero solo si Teherán aceptaba rápidamente una fuerte rebaja de su programa nuclear.

El anfitrión, Omán, confirmó que la próxima ronda de conversaciones, prevista para el domingo, había sido cancelada.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que no se justificaba mantener conversaciones mientras continuaran los "bárbaros" ataques de Israel. En el primer ataque aparente contra la infraestructura energética de Irán, los medios de comunicación locales informaron el sábado de un incendio después de que Israel bombardeara el yacimiento de gas de South Pars, en la provincia meridional de Bushehr. Netanyahu afirmó que los ataques de Israel habían retrasado posiblemente años el programa nuclear iraní y rechazó los llamamientos internacionales a la moderación. "Golpearemos cada lugar y cada objetivo del régimen de los ayatolás, y lo que han sentido hasta ahora no es nada comparado con lo que recibirán en los próximos días", dijo en un mensaje de vídeo. MUERTOS Irán declaró que 78 personas habían muerto el primer día y decenas más el segundo, 60 de ellas cuando un misil derribó un bloque de apartamentos de 14 plantas en Teherán, donde 29 de los muertos eran niños. La televisión estatal difundió imágenes de un edificio aplastado por los escombros y la fachada de varios pisos superiores tumbada de lado en la calle, mientras placas de hormigón colgaban de un edificio vecino. "El humo y el polvo llenaban toda la casa y no podíamos respirar", declaró Mohsen Salehi, de 45 años y residente en Teherán, a la agencia de noticias iraní WANA, después de que un ataque aéreo nocturno despertara a su familia. Irán había lanzado su propia andanada de misiles de represalia el viernes por la noche, matando al menos a tres personas en Israel. Las sirenas antiaéreas enviaron a los israelíes a los refugios mientras oleadas de misiles surcaban el cielo y los interceptores se elevaban para hacerles frente.

La preocupación por la posible interrupción de las exportaciones de petróleo de la región ya había disparado el precio del crudo hasta un 9% el viernes, a pesar de que Israel no había afectado a la industria petrolera y de gas iraní en el primer día de la campaña.

El general iraní Esmail Kosari declaró que Teherán estaba estudiando la posibilidad de cerrar el estrecho de Ormuz, que controla el acceso de los petroleros al Golfo.

Con Israel diciendo que su operación podría durar semanas, e instando al pueblo iraní a levantarse contra los gobernantes clericales islámicos, ha crecido el temor a una conflagración regional que arrastre a potencias exteriores.

"Si (el líder supremo, el ayatolá Alí) Jamenei sigue disparando misiles contra el frente israelí, Teherán arderá", declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Teherán advirtió a los aliados de Israel que sus bases militares en la región también serían atacadas si ayudaban a derribar misiles iraníes.

Sin embargo, 20 meses de guerra en Gaza y un conflicto en Líbano el año pasado han diezmado a los más fuertes socios regionales de Teherán, Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano, reduciendo sus opciones de represalia.

Un responsable militar declaró el sábado que Israel había causado daños significativos en las instalaciones nucleares iraníes de Natanz e Isfahan, pero que hasta el momento no había atacado otro centro de enriquecimiento de uranio, Fordow, excavado en una montaña.

El funcionario afirmó que Israel había "eliminado a los más altos mandos de su cúpula militar" y había matado a nueve científicos nucleares que eran "las principales fuentes de conocimiento, las principales fuerzas impulsoras del programa (nuclear)".

Teherán insiste en que el programa es totalmente civil y que no busca una bomba atómica. Sin embargo, el organismo de control nuclear de la ONU denunció esta semana que viola las obligaciones del Tratado de No Proliferación. (Reporte de Reuters; Redacción de Cynthia Osterman, Stephen Coates y Angus McDowall. Editado en español por Juana Casas y Javier Leira)