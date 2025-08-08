Israel: EEUU, decisión que solo israelíes pueden tomar

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, se había referido al gobierno de Israel sobre si tomar Gaza.

"No es nuestro trabajo decirles lo que deben o no deben hacer", dijo Huckabee a CBS News en una entrevista anoche.

"Ciertamente, si piden sabiduría, consejo, estoy seguro de que el presidente (Donald Trump) lo ofrecería. Pero, en última instancia, es la decisión que los israelíes y solo los israelíes pueden tomar".

Consultado sobre las familias de los rehenes que se oponen a una expansión en Gaza, incluida una familia que dijo que sería una "sentencia de muerte", Huckabee dijo: "Las familias tienen diferentes puntos de vista sobre lo que se debe hacer, lo que se podría hacer".

El lunes, funcionarios de la oficina de Netanyahu dijeron en un comunicado que habían decidido "ocupar toda la Franja de Gaza, incluidas las áreas donde se pueden tener rehenes". El plan anunciado hoy se detiene a una ocupación completa.

Por su parte, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Trk, dijo esta mañana que "esta mayor escalada resultará en un desplazamiento forzado más masivo, más asesinatos, más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido y crímenes atroces".

El plan de Israel para una toma militar completa de Gaza viola una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de que Israel debe poner fin a su ocupación "lo antes posible", agregó el Alto Comisionado.

"La guerra en Gaza debe terminar ahora y se debe permitir que israelíes y palestinos vivan uno al lado del otro en paz", añadió Trk.

Pidiendo a ambas partes que trabajen hacia la solución acordada de dos estados, agregó que el gobierno de Israel "debería poner todos sus esfuerzos en salvar las vidas de los civiles de Gaza permitiendo el flujo completo y sin restricciones de ayuda humanitaria".

El gabinete de seguridad de Israel ha aprobado los planes del primer ministro Benjamin Netanyahu para que el ejército israelí ocupe la ciudad de Gaza, en una expansión de las operaciones militares que se produce en medio de la condena internacional del deterioro de la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

La decisión, anunciada en una declaración de la oficina del primer ministro, se tomó después de una reunión maratónica del gabinete que duró varias horas hasta las primeras horas de la mañana del viernes en Israel.

"El Gabinete de Seguridad ha aprobado la propuesta del Primer Ministro para la derrota de Hamas", dijo la oficina del premier en el comunicado. "Las FDI se prepararán para la toma de posesión de la ciudad de Gaza, al tiempo que garantiza la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate". (ANSA).