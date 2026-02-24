Israel: EEUU despliega cazas furtivos F-22 hacia Medio Oriente, tensión con Irán

Este movimiento forma parte del refuerzo militar estadounidense en la región, en medio de crecientes tensiones con Irán.

Imágenes difundidas por analistas de aviación muestran a los F-22 despegando de la base aérea de Lakenheath, en Inglaterra, donde habían estado estacionados durante varios días tras su llegada la semana pasada.

Durante el vuelo, se conectaron con aviones cisterna KC-46 para reabastecimiento en ruta hacia el área de operaciones.

Según el noticiero de la televisión pública israelí Kan, los 12 cazas estadounidenses F-22 aterrizaron la tarde de este martes en una de las bases de la fuerza aérea israelí en el sur del país, como parte del despliegue de Estados Unidos en Medio Oriente.

Este despliegue ocurre mientras el presidente Donald Trump evalúa posibles escenarios de acción militar contra Irán, en un contexto de creciente presión estratégica y movilización de fuerzas estadounidenses en distintas zonas del Golfo y del Mediterráneo oriental.

Observadores de la Military Air Tracking Alliance, un grupo de analistas especializados en el seguimiento de actividad aérea militar mediante fuentes abiertas, informaron que en los últimos días han detectado el traslado hacia Medio Oriente de decenas de aviones de combate estadounidenses, incluyendo F-35, F-22, F-15 y F-16.

El equipo también señaló el movimiento simultáneo de múltiples aeronaves cisterna y centenares de vuelos logísticos de carga hacia la región desde mediados de febrero, lo que sugiere una operación de refuerzo sostenido de las capacidades militares de Estados Unidos.

El F-22 Raptor es considerado uno de los cazas de superioridad aérea más avanzados del mundo, diseñado para penetrar defensas aéreas complejas gracias a su tecnología furtiva, sensores integrados y capacidades de combate aire-aire y aire-tierra.

El despliegue de estos aviones se interpreta como una señal de disuasión estratégica, ya que su presencia permite a Estados Unidos establecer rápidamente control del espacio aéreo en caso de un conflicto abierto.

Esta movilización se produce en un momento de intensa tensión regional, con un aumento de incidentes indirectos entre fuerzas estadounidenses y grupos afines a Irán, así como advertencias de Israel sobre una posible escalada si Teherán intensifica su actividad militar.

En los últimos años, Washington ha utilizado despliegues temporales de cazas furtivos, bombarderos estratégicos y grupos navales como herramienta de presión diplomática y señal de preparación operativa en Medio Oriente, una práctica recurrente en episodios de crisis con Irán.

Analistas militares subrayan que el traslado simultáneo de cazas, aviones cisterna y logística pesada suele preceder a fases de planificación avanzada, aunque no implica necesariamente una decisión inmediata de iniciar operaciones militares.

El Pentágono no anunció oficialmente una nueva operación de combate, pero reiteró en declaraciones anteriores que mantiene "todas las opciones sobre la mesa" para proteger los intereses estadounidenses y de sus aliados en la región. (ANSA).