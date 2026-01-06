Israel: EEUU propone una zona desmilitarizada entre Siria e Israel

La información fue revelada por Axios, que citó a fuentes al tanto de las conversaciones.

Según el reporte, la iniciativa presentada por Washington es similar a la propuesta impulsada por la administración del presidente Donald Trump para el Donbass, en el marco de los esfuerzos diplomáticos vinculados al conflicto en Ucrania.

El esquema contempla una franja territorial con restricciones militares estrictas, destinada a reducir el riesgo de enfrentamientos directos y a facilitar mecanismos de verificación.

La propuesta se inscribe en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, marcado por los enfrentamientos indirectos entre Israel y actores respaldados por Irán en territorio sirio.

Israel ha llevado a cabo en los últimos años numerosos ataques aéreos contra objetivos vinculados a milicias proiraníes y a infraestructura militar en Siria, con el objetivo de impedir su consolidación cerca de su frontera norte.

Desde Washington, la idea de una zona desmilitarizada busca establecer un amortiguador de seguridad, disminuir el riesgo de escaladas militares y ofrecer un marco negociado que permita estabilizar una de las fronteras más sensibles de la región.

Experiencias previas de zonas desmilitarizadas, tanto en Medio Oriente como en otros conflictos internacionales, mostraron que su viabilidad depende de garantías de cumplimiento, mecanismos de monitoreo creíbles y voluntad política de las partes involucradas.

En el caso sirio-israelí, el desafío adicional radica en la presencia de múltiples actores armados no estatales y en la influencia de potencias regionales y globales.

Hasta el momento, ni el gobierno israelí ni el sirio confirmaron oficialmente la propuesta mencionada por Axios, y desde el Departamento de Estado estadounidense no hubo comentarios públicos sobre el alcance o el calendario de las negociaciones (ANSA).