Israel: Egipto pide a Israel responder propuesta de tregua

El plan fue aceptado por Hamas el lunes.

Así lo informó un comunicado de prensa egipcio, anunció The Times of Israel.

Israel aún no respondió a la propuesta de liberación gradual de los rehenes, que es casi idéntica a la que Witkoff redactó en mayo, y el primer ministro Benjamin Netanyahu ni siquiera anunció una reunión del Gabinete de Seguridad para debatirla, ya que parece decidido a avanzar con el plan para conquistar Gaza, afirmando que solo aceptará el fin de la guerra si Hamás libera a todos los rehenes simultáneamente y acepta las condiciones de rendición de Israel.

En su llamada con Witkoff, Abdelatty informó al enviado estadounidense sobre los últimos avances en las conversaciones de alto el fuego, y enfatizó la necesidad de "aprovechar la oportunidad actual" para poner fin a la guerra. (ANSA).

