Israel: Egipto y Qatar envían nueva propuesta sobre Gaza a Israel

(ANSA-AFP) - EL CAIRO, 18 AGO - Egipto y Qatar presentaron a Israel una nueva propuesta para un alto el fuego en Gaza, reveló este lunes el vocero del gobierno de El Cairo, Diaa Rashwan, que añadió que ahora "la pelota está del lado de Israel".

Rashwan declaró que mediadores egipcios y qataríes prepararon la nueva propuesta basándose en un plan reciente del enviado estadounidense, Witkoff. Según informes, esta nueva propuesta ha recibido la aprobación de Hamas.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien visitó este lunes una posición de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona de contención de la Franja de Gaza, declaró que, por primera vez en semanas, Hamas está "dispuesto a negociar un acuerdo para la liberación de los rehenes, solo por temor a que nos tomemos en serio la captura de la Ciudad de Gaza".

Ante el premier Benyamin Netanyahu y el jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, Katz afirmó que la captura de la Ciudad de Gaza "conducirá a la derrota de Hamas".

"La atención sobre la Ciudad de Gaza se debe a que es un centro de gravedad militar, gubernamental y simbólico. El liderazgo está ahí, y la infraestructura básica del ala militar permanece allí. Hamas también sabe que este es ahora el punto de apoyo de su poder", dijo.

El ministro de Defensa destacó que "vemos que por primera vez, tras semanas en las que Hamas se mostró completamente reticente a negociar un acuerdo para la liberación de los rehenes, a pesar de que Turquía y Qatar ya se habían puesto en contacto con ellos, el tema está repentinamente sobre la mesa".

"La razón es clara: solo el temor a que nos tomemos en serio la conquista de la Ciudad de Gaza hace que Hamas esté dispuesto a negociarlo", concluyó.

También habló sobre el tema uno de los "halcones" del gobierno israelí, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, advirtió que Netanyahu "no tiene mandato para un acuerdo" de tregua parcial con Hamas para la liberación de rehenes, como sostienen rumores.

"El gobierno cuenta con una clara mayoría y una amplia red de seguridad para el regreso de los rehenes. Netanyahu, no es momento de dudar; es momento de tomar las decisiones correctas para la nación y la seguridad", escribió en X el halcón derechista, quien se retiró del gobierno tras el primer acuerdo y ha amenazado con volver a hacerlo. (ANSA-AFP).