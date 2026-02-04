Israel: Egipto y Turquía piden el retiro de Israel de Gaza, Líbano y Siria

En el documento firmado al término del Consejo de cooperación estratégica entre Egipto y Turquía (que volverá a reunirse en 2028 en Ankara), se afirma la común determinación de fortalecer la coordinación y la cooperación en los contextos internacionales y regionales, en apoyo de los esfuerzos globales para afrontar los desafíos comunes, incluida la paz y la seguridad internacional, el desarrollo sostenible, los cambios climáticos, la protección ambiental y la seguridad alimentaria".

Luego, se hace más preciso: "Las dos partes expresan su inquietud por las políticas y prácticas de Israel destinadas a obstaculizar las actividades de las Naciones Unidas y de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), pidiendo el respeto del mandato, las instalaciones y el estatus jurídico de la Agencia en los Territorios Palestinos Ocupados, y exigiendo que se permita y facilite plenamente la entrada de ayuda humanitaria".

"Asimismo, reiteran - en el punto 27- su firme condena a las contínuas violaciones israelíes de la soberanía siria y a su aprovechamiento de la situación actual para apoderarse de más territorio sirio, subrayando la necesidad de que Israel cumpla con el Acuerdo de Desgaste de 1974".

"Ambos países -en el punto 28- destacan su continuo apoyo a las instituciones nacionales de Líbano y a los esfuerzos de su actual liderazgo para consolidar la autoridad estatal y garantizar que las armas sean poseídas exclusivamente por el Estado, mediante un enfoque calmado, graduall e inclusivo que preserve la unidad nacional y la paz civil".

Al mismo tiempo, reiteran "su firme apoyo a Líbano, su gobierno y su pueblo, frente a las continuas agresiones israelíes y las violaciones de la soberanía libanesa, condenando claramente estos ataques y subrayando que una solución sostenible reside en la implementación plena y no selectiva de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU por parte de todas las partes".

Además, "ambos países expresaron su apoyo al presidente 'Aoun' y a su gobierno, elogiando la iniciativa lanzada para poner fin a los ataques israelíes como un paso responsable para prevenir la escalada, reiterando al mismo tiempo su rechazo a las repetidas violaciones por parte de Israel del acuerdo de alto el fuego y pidiendo la retirada de Israel de todas las áreas ocupadas, incluidos los cinco puntos fronterizos ocupados en el sur de Líbano".

También se expresa preocupación por la situación en Sudán, por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, por el terrorismo en la región del Sahel, donde esperan "la aceleración del proceso de reintegración de los tres estados del Sahel en la Unión Africana", y por el Cuerno de Africa, el Mar Rojo y la cuestión del agua que divide a Etiopía y Egipto.

La cooperación económica es una parte integral de la declaración turco-egipcia, que también ha visto hoy la firma de un memorando de entendimiento en sectores clave, incluidos defensa, inversiones, comercio, agricultura, salud, juventud, deportes y protección social. (ANSA).